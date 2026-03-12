https://ria.ru/20260312/bpla-2080355267.html
В Херсонской области объявили опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T22:16:00+03:00
2026-03-12T22:16:00+03:00
2026-03-12T22:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
херсонская область
херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
На территории Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА