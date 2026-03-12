Рейтинг@Mail.ru
Мэр Анапы рекомендовала родителям оставить детей дома из-за угрозы БПЛА - РИА Новости, 12.03.2026
08:38 12.03.2026
Мэр Анапы рекомендовала родителям оставить детей дома из-за угрозы БПЛА
Мэр Анапы Светлана Маслова рекомендовала родителям оставить детей дома, в городе сохраняется угроза атаки беспилотников.
в мире
анапа
краснодарский край
анапа
краснодарский край
в мире, анапа, краснодарский край
В мире, Анапа, Краснодарский край
Мэр Анапы рекомендовала родителям оставить детей дома из-за угрозы БПЛА

Маслова: родителям рекомендуется оставить детей дома из-за угрозы атаки БПЛА

Беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мэр Анапы Светлана Маслова рекомендовала родителям оставить детей дома, в городе сохраняется угроза атаки беспилотников.
Ранее в среду в 20.33 мск оперштаб Краснодарского края сообщил об угрозе атаки БПЛА в городе.
Анапе сохраняется угроза атаки БПЛА, в связи с чем принято решение рекомендовать родителям сегодня оставить детей дома. Школьные занятия будут выданы на дом... Это же касается высших и средних учебных заведений и учреждений допобразования... Сегодня дошкольные учреждения в полноценном формате также работать не будут", - написала Маслова в Telegram-канале.
Она уточнила, что для тех, кому не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы в детских садах, воспитатели знают как действовать в случае угроз, детям обеспечат необходимую безопасность.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 80 украинских БПЛА
07:20
 
В миреАнапаКраснодарский край
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
