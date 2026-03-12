https://ria.ru/20260312/bpla-2080126773.html
Мэр Анапы рекомендовала родителям оставить детей дома из-за угрозы БПЛА
Мэр Анапы Светлана Маслова рекомендовала родителям оставить детей дома, в городе сохраняется угроза атаки беспилотников. РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мэр Анапы Светлана Маслова рекомендовала родителям оставить детей дома, в городе сохраняется угроза атаки беспилотников.
Ранее в среду в 20.33 мск оперштаб Краснодарского края
сообщил об угрозе атаки БПЛА в городе.
"В Анапе
сохраняется угроза атаки БПЛА, в связи с чем принято решение рекомендовать родителям сегодня оставить детей дома. Школьные занятия будут выданы на дом... Это же касается высших и средних учебных заведений и учреждений допобразования... Сегодня дошкольные учреждения в полноценном формате также работать не будут", - написала Маслова в Telegram-канале
.
Она уточнила, что для тех, кому не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы в детских садах, воспитатели знают как действовать в случае угроз, детям обеспечат необходимую безопасность.