Врач опроверг связь уколов ботокса с развитием деменции
13:56 12.03.2026
Врач опроверг связь уколов ботокса с развитием деменции
Врач опроверг связь уколов ботокса с развитием деменции

Терапевт Лавров: ботокс не вызывает деменцию и помогает бороться с мигренью

© AP Photo / Jacquelyn MartinЖенщине делают инъекцию ботокса
Женщине делают инъекцию ботокса - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Женщине делают инъекцию ботокса. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Связывать уколы красоты с деменцией - это классический пример того, как вырванный из контекста научный факт превращается в пугающую легенду, сообщил врач-терапевт Максим Лавров информационному порталу РИАМО.
"Его (ботокса - ред.) задача - временно заблокировать выброс ацетилхолина, чтобы мышца перестала сокращаться и расслабилась. Это периферическое действие, молекула токсина слишком крупная и тяжелая, чтобы при внутримышечном введении в косметологических дозах преодолеть гематоэнцефалический барьер и начать массово разрушать нейроны коры головного мозга", - объяснил Лавров.
Он добавил, что ботулотоксин типа А работает строго локально, на уровне нервно-мышечного синапса в месте инъекции.
По словам Лаврова, паника основывается на единичных экспериментах на грызунах, где действительно фиксировали ретроградный транспорт вещества по нервным волокнам, но переносить физиологию мыши, получившей большую дозу, на человека - безграмотно.
"В неврологии мы используем этот препарат уже более 30 лет для лечения детей с ДЦП, пациентов после инсульта и людей с хронической мигренью. Дозировки там в десятки раз превышают те, что колют вам в лоб от морщин. Если бы ботулотоксин вызывал когнитивные нарушения, мы бы уже столкнулись с эпидемией слабоумия среди этих пациентов, но этого не происходит", - сказал врач.
Помимо этого, по словам эксперта, доказано, что коррекция гиперактивных мышц лица, особенно в зоне межбровья, через механизм обратной лицевой связи посылает в мозг сигналы спокойствия, что эффективно используется даже в терапии депрессивных состояний.
Лавров заключил, что реальная опасность для здоровья - это не сам препарат, а "серые" косметологи без медицинского образования, которые используют подделки.
