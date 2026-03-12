Врач опроверг связь уколов ботокса с развитием деменции

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Связывать уколы красоты с деменцией - это классический пример того, как вырванный из контекста научный факт превращается в пугающую легенду, сообщил врач-терапевт Максим Лавров информационному порталу Связывать уколы красоты с деменцией - это классический пример того, как вырванный из контекста научный факт превращается в пугающую легенду, сообщил врач-терапевт Максим Лавров информационному порталу РИАМО

"Его (ботокса - ред.) задача - временно заблокировать выброс ацетилхолина, чтобы мышца перестала сокращаться и расслабилась. Это периферическое действие, молекула токсина слишком крупная и тяжелая, чтобы при внутримышечном введении в косметологических дозах преодолеть гематоэнцефалический барьер и начать массово разрушать нейроны коры головного мозга", - объяснил Лавров.

Он добавил, что ботулотоксин типа А работает строго локально, на уровне нервно-мышечного синапса в месте инъекции.

По словам Лаврова, паника основывается на единичных экспериментах на грызунах, где действительно фиксировали ретроградный транспорт вещества по нервным волокнам, но переносить физиологию мыши, получившей большую дозу, на человека - безграмотно.

"В неврологии мы используем этот препарат уже более 30 лет для лечения детей с ДЦП, пациентов после инсульта и людей с хронической мигренью. Дозировки там в десятки раз превышают те, что колют вам в лоб от морщин. Если бы ботулотоксин вызывал когнитивные нарушения, мы бы уже столкнулись с эпидемией слабоумия среди этих пациентов, но этого не происходит", - сказал врач.

Помимо этого, по словам эксперта, доказано, что коррекция гиперактивных мышц лица, особенно в зоне межбровья, через механизм обратной лицевой связи посылает в мозг сигналы спокойствия, что эффективно используется даже в терапии депрессивных состояний.