МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Европейские страны столкнулись с нехваткой снарядов, заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Европейские страны столкнулись с нехваткой снарядов, заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Neue Zürcher Zeitung

« "Наибольший дефицит наблюдается в боеприпасах. Практически ни у кого в Европе их нет в достаточном количестве. В случае кризиса запасы будут исчерпаны за несколько дней", — рассказал он.

Глава предприятия указал и на недостаток бронетехники. По его мнению, это опасно из-за потенциального конфликта Североатлантического альянса с Россией.

"НАТО всегда будет стремиться поддерживать динамичное передвижение своих войск. Это невозможно сделать пешком; необходима бронетехника", — пояснил Паппергер.

В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. Он расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. В МИД призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.