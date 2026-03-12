Рейтинг@Mail.ru
06:46 12.03.2026 (обновлено: 08:59 12.03.2026)
Европейские страны столкнулись с нехваткой снарядов, заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 12.03.2026
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Европейские страны столкнулись с нехваткой снарядов, заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Neue Zürcher Zeitung.
"Наибольший дефицит наблюдается в боеприпасах. Практически ни у кого в Европе их нет в достаточном количестве. В случае кризиса запасы будут исчерпаны за несколько дней", — рассказал он.
Глава предприятия указал и на недостаток бронетехники. По его мнению, это опасно из-за потенциального конфликта Североатлантического альянса с Россией.
"НАТО всегда будет стремиться поддерживать динамичное передвижение своих войск. Это невозможно сделать пешком; необходима бронетехника", — пояснил Паппергер.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. Он расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. В МИД призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
ЕвропаРоссияМоскваВладимир ПутинВ миреНАТО
 
 
