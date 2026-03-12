Блогера Митрошину допросили в суде по делу об отмывании денег

Рейтинг@Mail.ru
12:44 12.03.2026
Блогера Александру Митрошину допросили в Тверском суде Москвы по делу об отмывании денег, она заявила, что не оспаривает фактические обстоятельства покупки двух
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Блогера Александру Митрошину допросили в Тверском суде Москвы по делу об отмывании денег, она заявила, что не оспаривает фактические обстоятельства покупки двух квартир, однако не считает, что средства добыты преступным путем, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я полностью признаю фактические обстоятельства того, что я купила и продала данные квартиры, однако я не считаю, что эти денежные средства были добыты преступным путем, потому что они были получены мною на мой расчетный счет от моей законной предпринимательской деятельности",- сказала Митрошина.
Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Юрист Митрошиной заявил в суде, что она заинтересована в погашении долга
14 января, 15:02
Блогер отметила, что не скрывала денежные средства, на которые приобретала недвижимость, одну из квартир она взяла с помощью ипотечного кредитования, остальная часть оплаты производилась с её расчетного счета ИП.
"После того как я расторгла договор ДУ (долевого участия-ред.) денежные средства вернулись мне обратно на мой расчетный счет ИП. Хотела бы обратить внимание на то, что сделки по недвижимости были реальными, я приобретала недвижимость для своего постоянного проживания в Москве, и я об этом неоднократно делилась в соцсетях со своей аудиторией",- добавила Митрошина.
Митрошина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.
Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Что с Лерчек прямо сейчас и как проходит лечение от рака
11 марта, 17:26
 
