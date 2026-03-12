https://ria.ru/20260312/blizhniy-vostok-2080172064.html
Посол Ирана призвал страны Ближнего Востока обеспечить безопасность региона
Посол Ирана призвал страны Ближнего Востока обеспечить безопасность региона - РИА Новости, 12.03.2026
Посол Ирана призвал страны Ближнего Востока обеспечить безопасность региона
Безопасность государств Ближнего Востока должны обеспечивать региональные державы, а не США, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
Посол Ирана призвал страны Ближнего Востока обеспечить безопасность региона
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Безопасность государств Ближнего Востока должны обеспечивать региональные державы, а не США, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"И арабские, и исламские государства должны понимать, осознать этот факт, что их безопасность даже не смогли обеспечивать американцы. Безопасность арабских стран должны обеспечивать региональные страны. Мы должны разработать региональные механизмы для обеспечения безопасности", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".