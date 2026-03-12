Посол Ирана призвал страны Ближнего Востока обеспечить безопасность региона

"И арабские, и исламские государства должны понимать, осознать этот факт, что их безопасность даже не смогли обеспечивать американцы. Безопасность арабских стран должны обеспечивать региональные страны. Мы должны разработать региональные механизмы для обеспечения безопасности", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".