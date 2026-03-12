https://ria.ru/20260312/beyrut-2080356723.html
По южному пригороду Бейрута нанесли удары с воздуха
По южному пригороду Бейрута нанесли удары с воздуха
Израильская боевая авиация нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 12.03.2026
бейрут
