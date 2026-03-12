Рейтинг@Mail.ru
По южному пригороду Бейрута нанесли удары с воздуха
22:31 12.03.2026
По южному пригороду Бейрута нанесли удары с воздуха
Израильская боевая авиация нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 12.03.2026
Дым на месте удара в Бейруте
БЕЙРУТ, 12 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы.
"Израильские самолеты нанесли серию ударов по зданиям в Хайселлюм и Лейлаки", - рассказали собеседники агентства.
По словам очевидцев, в Хайселлюм удар пришелся по зданию, где находился офис кредитно-финансовой организации аффилированной движением "Хезболлах".
Последствия израильского удара по жилому дому в центре Бейрута - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ЦАХАЛ нанесла удар по зданию недалеко от правительства Ливана в Бейруте
