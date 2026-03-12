Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Ливана заявил о гибели семи человек при ударе Израиля по пляжу
04:42 12.03.2026 (обновлено: 08:18 12.03.2026)
Минздрав Ливана заявил о гибели семи человек при ударе Израиля по пляжу
Минздрав Ливана заявил о гибели семи человек при ударе Израиля по пляжу - РИА Новости, 12.03.2026
Минздрав Ливана заявил о гибели семи человек при ударе Израиля по пляжу
При израильском ударе по пляжу в Бейруте погибли нее менее семи человек, сообщило Министерство здравоохранения Ливана. РИА Новости, 12.03.2026
в мире, бейрут, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана, ливан, израиль
В мире, Бейрут, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ливан, Израиль
Минздрав Ливана заявил о гибели семи человек при ударе Израиля по пляжу

В Бейруте при ударе Израиля по пляжу погибли не менее семи человек

© Фото : СоцсетиПоследствия ударов Израиля по пригороду Бейрута
Последствия ударов Израиля по пригороду Бейрута - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Соцсети
Последствия ударов Израиля по пригороду Бейрута. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. При израильском ударе по пляжу в Бейруте погибли нее менее семи человек, сообщило Министерство здравоохранения Ливана.
"В результате вражеского израильского удара по (пляжу – ред.) Рамлет аль-Байда в Бейруте погибли, по первоначальным данным, семь человек, ранен 21", — говорится в коммюнике ведомства, распространенном газетой Figaro.

По данным издания, на этом месте ночуют перемещенные лица, прибывшие туда из-за обострения конфликта на южной границе.
В ночь на 2 марта возобновились активные боевые действия между ливанским движением "Хезболлой" и Израилем. Это произошло после начала совместной с США военной операции государства против Ирана. ЦАХАЛ в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
В миреБейрутХезболлаВоенная операция США и Израиля против ИранаЛиванИзраиль
 
 
