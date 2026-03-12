Минздрав Ливана заявил о гибели семи человек при ударе Израиля по пляжу

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. При израильском ударе по пляжу в Бейруте погибли нее менее семи человек, сообщило Министерство здравоохранения Ливана.
«
"В результате вражеского израильского удара по (пляжу – ред.) Рамлет аль-Байда в Бейруте погибли, по первоначальным данным, семь человек, ранен 21", — говорится в коммюнике ведомства, распространенном газетой Figaro.
По данным издания, на этом месте ночуют перемещенные лица, прибывшие туда из-за обострения конфликта на южной границе.
В ночь на 2 марта возобновились активные боевые действия между ливанским движением "Хезболлой" и Израилем. Это произошло после начала совместной с США военной операции государства против Ирана. ЦАХАЛ в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00