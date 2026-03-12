Рейтинг@Mail.ru
Бессент назвал условие для конвоирования США судов через Ормузский пролив - РИА Новости, 12.03.2026
22:53 12.03.2026
Бессент назвал условие для конвоирования США судов через Ормузский пролив
Бессент назвал условие для конвоирования США судов через Ормузский пролив
Глава минфина США Скотт Бессент считает, что конвоирование торговых судов через Ормузский пролив при содействии американских военных станет возможным только...
в мире
сша
ормузский пролив
иран
скотт бессент
военная операция сша и израиля против ирана
сша
ормузский пролив
иран
в мире, сша, ормузский пролив, иран, скотт бессент, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ормузский пролив, Иран, Скотт Бессент, Военная операция США и Израиля против Ирана
Бессент назвал условие для конвоирования США судов через Ормузский пролив

Бессент: конвои в Ормузском проливе возможны при полном контроле неба над ИРИ

© AP Photo / Mariam ZuhaibГлава министерства финансов США Скотт Бессент
Глава министерства финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Глава министерства финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент считает, что конвоирование торговых судов через Ормузский пролив при содействии американских военных станет возможным только после получения полного контроля неба над Ираном.
"Я убежден, что как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США — возможно, совместно с международной коалицией — начнут сопровождать суда (в Ормузском проливе - ред.). Это станет реальностью, как только мы установим полный контроль над небом", - заявил Бессент в интервью британскому телеканалу Sky News.
Ранее в четверг глава минэнерго США Крис Райт заявил, что американские военные могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив не раньше конца марта, отметив, что на данный момент такой возможности у ВМС США нет.
На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Бессент не исключил конвоирование США судов через Ормузский пролив
Вчера, 22:16
 
В миреСШАОрмузский проливИранСкотт БессентВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
