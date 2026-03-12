Бессент назвал условие для конвоирования США судов через Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент считает, что конвоирование торговых судов через Ормузский пролив при содействии американских военных станет возможным только после получения полного контроля неба над Ираном.
"Я убежден, что как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США — возможно, совместно с международной коалицией — начнут сопровождать суда (в Ормузском проливе - ред.). Это станет реальностью, как только мы установим полный контроль над небом", - заявил Бессент в интервью британскому телеканалу Sky News.
Ранее в четверг глава минэнерго США Крис Райт заявил, что американские военные могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив не раньше конца марта, отметив, что на данный момент такой возможности у ВМС США нет.
На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.