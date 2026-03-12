Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники атаковали международный аэропорт Кувейта - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 12.03.2026 (обновлено: 11:38 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/bespilotniki-2080171691.html
Беспилотники атаковали международный аэропорт Кувейта
Беспилотники атаковали международный аэропорт Кувейта - РИА Новости, 12.03.2026
Беспилотники атаковали международный аэропорт Кувейта
Беспилотники атаковали международный аэропорт Кувейта, пострадавших нет, сообщила служба гражданской авиации. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:37:00+03:00
2026-03-12T11:38:00+03:00
в мире
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106660/41/1066604158_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b211e82fe343f55813160cf39bb9014e.jpg
https://ria.ru/20260309/kuveyt-2079541194.html
кувейт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106660/41/1066604158_155:0:1655:1125_1920x0_80_0_0_2352c98da7c21227252e5b79830a789a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Беспилотники атаковали международный аэропорт Кувейта

Аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотников, пострадавших нет

© Fotolia / fflyБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Fotolia / ffly
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Беспилотники атаковали международный аэропорт Кувейта, пострадавших нет, сообщила служба гражданской авиации.
"Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке нескольких беспилотников, зафиксирован исключительно материальный ущерб", - говорится в заявлении, которое приводит кувейтское госагентство KUNA.
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
МИД Кувейта вручил иранскому послу ноту протеста из-за ударов
9 марта, 17:36
 
В миреКувейтВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала