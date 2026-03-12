https://ria.ru/20260312/bespilotniki-2080171691.html
Беспилотники атаковали международный аэропорт Кувейта
Беспилотники атаковали международный аэропорт Кувейта, пострадавших нет, сообщила служба гражданской авиации. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:37:00+03:00
2026-03-12T11:37:00+03:00
2026-03-12T11:38:00+03:00
в мире
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
Аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотников, пострадавших нет