Беспилотники атаковали комплекс иранской курдской оппозиции в Ираке
21:07 12.03.2026
Беспилотники атаковали комплекс иранской курдской оппозиции в Ираке
Беспилотники атаковали комплекс иранской курдской оппозиции в Ираке - РИА Новости, 12.03.2026
Беспилотники атаковали комплекс иранской курдской оппозиции в Ираке
Комплекс иранской курдской оппозиции к востоку от иракского города Эрбиль пострадал от атаки беспилотника, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники
в мире
эрбиль
иракский курдистан
военная операция сша и израиля против ирана
эрбиль
иракский курдистан
Новости
ru-RU
в мире, эрбиль, иракский курдистан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Эрбиль, Иракский Курдистан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Беспилотники атаковали комплекс иранской курдской оппозиции в Ираке

Reuters: БПЛА атаковали комплекс иранской курдской оппозиции к востоку от Эрбиля

Атака беспилотников в иракском Эрбиле
Атака беспилотников в иракском Эрбиле. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Комплекс иранской курдской оппозиции к востоку от иракского города Эрбиль пострадал от атаки беспилотника, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники из службы безопасности.
"Дрон атаковал комплекс иранской курдской оппозиции к востоку от иранского Эрбиля", - пишет агентство.
В начале марта агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что штаб-квартира иранской курдской оппозиции попала под атаку беспилотника в Иракском Курдистане.
"Уничтожение близко". Иран выступил с предупреждением к Израилю
В миреЭрбильИракский КурдистанВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
