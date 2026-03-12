https://ria.ru/20260312/bespilotnik-2080343036.html
Беспилотники атаковали комплекс иранской курдской оппозиции в Ираке
Беспилотники атаковали комплекс иранской курдской оппозиции в Ираке - РИА Новости, 12.03.2026
Беспилотники атаковали комплекс иранской курдской оппозиции в Ираке
Комплекс иранской курдской оппозиции к востоку от иракского города Эрбиль пострадал от атаки беспилотника, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники из... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:07:00+03:00
2026-03-12T21:07:00+03:00
2026-03-12T21:07:00+03:00
в мире
эрбиль
иракский курдистан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078391439_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61629c60177f5bb34106906c2f91f109.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080336761.html
эрбиль
иракский курдистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078391439_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_7c5d4d95c96344368cc4f23232664380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эрбиль, иракский курдистан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Эрбиль, Иракский Курдистан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Беспилотники атаковали комплекс иранской курдской оппозиции в Ираке
Reuters: БПЛА атаковали комплекс иранской курдской оппозиции к востоку от Эрбиля