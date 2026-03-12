Бензин в США вновь подорожал на фоне операции в Иране

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Цена на бензин в США продолжает расти, и средняя стоимость по стране за галлон (около 3,8 литра) поднялась почти до 3,6 доллара, следует из опубликованных в четверг данных Американской автомобильной ассоциации (ААА).