Бензин в США вновь подорожал на фоне операции в Иране - РИА Новости, 12.03.2026
15:58 12.03.2026
Бензин в США вновь подорожал на фоне операции в Иране
в мире
сша
иран
калифорния
джо байден
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, калифорния, джо байден, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Калифорния, Джо Байден, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота автозаправочной станции
Работа автозаправочной станции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Цена на бензин в США продолжает расти, и средняя стоимость по стране за галлон (около 3,8 литра) поднялась почти до 3,6 доллара, следует из опубликованных в четверг данных Американской автомобильной ассоциации (ААА).
Бензин в США стал дорожать с начала операции США против Ирана. За сутки средняя цена выросла на 2 цента, а за неделю - на 34 цента.
Больше всего приходится платить автомобилистам в штате Калифорния - свыше 5,3 доллара за галлон. В штатах Орегон, Вашингтон, Невада, Аризона и Гавайи пройдена отметка в 4 доллара. Дешевле всего бензин на заправках в Северной Каролине - около 3,4 доллара.
Вопрос цены на бензин в США используется в качестве политического аргумента в партийных спорах. Антирекорд стоимости принадлежит администрации бывшего президента Джо Байдена: в июне 2022 года средняя цена галлона превысила 5 долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе своей избирательной кампании.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
