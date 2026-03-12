Нидерландский эксперт выразил обеспокоенность ростом цен на бензин

ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Подорожание бензина в Нидерландах ударит по кошелькам голландцев с низким уровнем дохода и приведет к росту цен в магазинах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Национального института бюджетного консультирования Нидерландов Nibud Карин Радстаак.

Средняя рекомендуемая стоимость бензина в Нидерландах составляет около 2,45 евро за литр, дизеля - 2,49 евро за литр. Цены на бензин в Нидерландах являются самыми высокими в ЕС

"У нас пока нет конкретных данных, но, конечно, повышение цен на топливо не поможет домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода. Особенно тем, кому приходится ездить на работу на машине", - заявила представитель института, говоря о влиянии роста цен на топливо на бюджеты домохозяйств.

По ее словам, те жители Нидерландов, у которых нет машины, все равно почувствуют изменения в супермаркетах, когда цены на продукты питания и непродовольственные товары вырастут, потому что транспортировка товаров станет дороже.

"Особенно для домохозяйств с низкими доходами сводить концы с концами может быть довольно сложно. Внезапное повышение цен еще больше усложнит ситуацию", - считает Радстаак.