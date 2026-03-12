Рейтинг@Mail.ru
Нидерландский эксперт выразил обеспокоенность ростом цен на бензин - РИА Новости, 12.03.2026
10:09 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/benzin-2080144826.html
Нидерландский эксперт выразил обеспокоенность ростом цен на бензин
Нидерландский эксперт выразил обеспокоенность ростом цен на бензин
авто
нидерланды
германия
бельгия
евросоюз
нидерланды
германия
бельгия
авто, нидерланды, германия, бельгия, евросоюз
Авто, Нидерланды, Германия, Бельгия, Евросоюз
Нидерландский эксперт выразил обеспокоенность ростом цен на бензин

Радстаак: подорожание бензина в Нидерландах ударит по кошелькам голландцев

Заправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Подорожание бензина в Нидерландах ударит по кошелькам голландцев с низким уровнем дохода и приведет к росту цен в магазинах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Национального института бюджетного консультирования Нидерландов Nibud Карин Радстаак.
Средняя рекомендуемая стоимость бензина в Нидерландах составляет около 2,45 евро за литр, дизеля - 2,49 евро за литр. Цены на бензин в Нидерландах являются самыми высокими в ЕС.
"У нас пока нет конкретных данных, но, конечно, повышение цен на топливо не поможет домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода. Особенно тем, кому приходится ездить на работу на машине", - заявила представитель института, говоря о влиянии роста цен на топливо на бюджеты домохозяйств.
По ее словам, те жители Нидерландов, у которых нет машины, все равно почувствуют изменения в супермаркетах, когда цены на продукты питания и непродовольственные товары вырастут, потому что транспортировка товаров станет дороже.
"Особенно для домохозяйств с низкими доходами сводить концы с концами может быть довольно сложно. Внезапное повышение цен еще больше усложнит ситуацию", - считает Радстаак.
Ранее представитель крупнейшей в Нидерландах организации автомобилистов ANWB Стефан Грут сообщил РИА Новости, что все больше местных водителей едут заправлять свои автомобили в соседние Германию и Бельгию из-за высоких цен на топливо в своей стране.
АвтоНидерландыГерманияБельгияЕвросоюз
 
 
