Над Белгородской областью сработала система ПВО
Над Белгородской областью сработала система ПВО - РИА Новости, 12.03.2026
Над Белгородской областью сработала система ПВО
Система ПВО сработала над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.03.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Над Белгородской областью сработала система ПВО
