В Белгородской области мужчина погиб при атаке украинского дрона
В Белгородской области мужчина погиб при атаке украинского дрона
В Белгородской области при атаке украинского беспилотника погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.03.2026
белгородская область
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, водитель скончался на месте