В Белгородской области мужчина погиб при атаке украинского дрона
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 12.03.2026 (обновлено: 09:52 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/belgorod-2080134481.html
В Белгородской области мужчина погиб при атаке украинского дрона
В Белгородской области мужчина погиб при атаке украинского дрона - РИА Новости, 12.03.2026
В Белгородской области мужчина погиб при атаке украинского дрона
В Белгородской области при атаке украинского беспилотника погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T09:26:00+03:00
2026-03-12T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
белгородская область
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы РФ
В Белгородской области мужчина погиб при атаке украинского дрона

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, водитель скончался на месте

© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. В Белгородской области при атаке украинского беспилотника погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. В районе села Бессоновка Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона выразил соболезнования семье погибшего.
Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковВооруженные силы РФ
 
 
Заголовок открываемого материала