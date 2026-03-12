Бастрыкин поручил представить доклад о нападении на жителей Камчатки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании нападения группы приезжих на местных жителей, в ходе которого пострадали трое членов семьи, включая пожилую женщину.
Как сообщило следственное управление СК России по Камчатскому краю, конфликт произошел из-за парковочного места.
"В социальных сетях опубликована информация о групповом нападении приезжих на жителей Петропавловска-Камчатского. Согласно сообщениям, изначально конфликт произошел из-за парковочного места. В ходе инцидента отец и сын получили телесные повреждения от группы лиц, использовавших биты и дубинки", — проинформировало ведомство в Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что пострадала также мать потерпевшего, пытавшаяся прекратить драку. При этом один из нападавших допустил публичные оскорбления в адрес потерпевших и других граждан.
По данному факту полиция Камчатки возбудила уголовное дело. Однако глава СК России поручил руководителю следственного управления по Камчатскому краю Владимиру Кулакову инициировать передачу дела в производство следователей СК, а также дать правовую оценку публичным высказываниям участников конфликта.
