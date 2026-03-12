Бастрыкин поручил представить доклад о нападении на жителей Камчатки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании нападения группы приезжих на местных жителей, в ходе которого пострадали трое членов семьи, включая пожилую женщину.

В сообщении отмечается, что пострадала также мать потерпевшего, пытавшаяся прекратить драку. При этом один из нападавших допустил публичные оскорбления в адрес потерпевших и других граждан.