Бастрыкин поручил представить доклад о нападении на жителей Камчатки - РИА Новости, 12.03.2026
01:43 12.03.2026
Бастрыкин поручил представить доклад о нападении на жителей Камчатки
Бастрыкин поручил представить доклад о нападении на жителей Камчатки
Бастрыкин поручил представить доклад о нападении на жителей Камчатки

Бастрыкин запросил доклад о нападении на семью в Петропавловске-Камчатском

© Фото : СК РоссииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : СК России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании нападения группы приезжих на местных жителей, в ходе которого пострадали трое членов семьи, включая пожилую женщину.
Как сообщило следственное управление СК России по Камчатскому краю, конфликт произошел из-за парковочного места.
"В социальных сетях опубликована информация о групповом нападении приезжих на жителей Петропавловска-Камчатского. Согласно сообщениям, изначально конфликт произошел из-за парковочного места. В ходе инцидента отец и сын получили телесные повреждения от группы лиц, использовавших биты и дубинки", — проинформировало ведомство в Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что пострадала также мать потерпевшего, пытавшаяся прекратить драку. При этом один из нападавших допустил публичные оскорбления в адрес потерпевших и других граждан.
По данному факту полиция Камчатки возбудила уголовное дело. Однако глава СК России поручил руководителю следственного управления по Камчатскому краю Владимиру Кулакову инициировать передачу дела в производство следователей СК, а также дать правовую оценку публичным высказываниям участников конфликта.
ПроисшествияРоссияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
