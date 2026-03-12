https://ria.ru/20260312/bank-2080129672.html
Банковская тайна при запуске единого реестра карт сохранится, заявили в ЦБ
Банковская тайна при запуске единого реестра карт сохранится, заявили в ЦБ - РИА Новости, 12.03.2026
Банковская тайна при запуске единого реестра карт сохранится, заявили в ЦБ
Банки при проверке количества банковских карт через единый реестр, запуск которого запланирован на 2027 год, не получат информацию о россиянах, которая является РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T08:58:00+03:00
2026-03-12T08:58:00+03:00
2026-03-12T08:58:00+03:00
экономика
вадим уваров
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_0:7:3000:1695_1920x0_80_0_0_f0022ba1593d0eb715891c76a86dc20a.jpg
https://ria.ru/20260311/zoloto-2079941491.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_367:0:2635:1701_1920x0_80_0_0_d170e9bbcb9d67616d18f66b796550c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вадим уваров, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Вадим Уваров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банковская тайна при запуске единого реестра карт сохранится, заявили в ЦБ
ЦБ: банковская тайна при запуске единого реестра карт россиян сохранится