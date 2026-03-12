Рейтинг@Mail.ru
Банковская тайна при запуске единого реестра карт сохранится, заявили в ЦБ - РИА Новости, 12.03.2026
08:58 12.03.2026
Банковская тайна при запуске единого реестра карт сохранится, заявили в ЦБ
Банки при проверке количества банковских карт через единый реестр, запуск которого запланирован на 2027 год, не получат информацию о россиянах, которая является
экономика
вадим уваров
центральный банк рф (цб рф)
экономика, вадим уваров, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Вадим Уваров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банковская тайна при запуске единого реестра карт сохранится, заявили в ЦБ

ЦБ: банковская тайна при запуске единого реестра карт россиян сохранится

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Банки при проверке количества банковских карт через единый реестр, запуск которого запланирован на 2027 год, не получат информацию о россиянах, которая является банковской тайной, сообщили в пресс-службе Банка России.
В ноябре прошлого года в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров говорил, что ЦБ и банки работают над созданием единого реестра платежных карт - чтобы банк при обращении человека за новой картой видел, сколько у него карт в других кредитных организациях.
"Информация, которая по сути является банковской тайной, так и останется банковской тайной. Например, банк не увидит из реестра, сколько у конкретного гражданина карт в других банках и в каких именно", - приводит комментарий пресс-службы ЦБ газета "Известия".
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В ЦБ рассказали, где хранится золото международных резервов
