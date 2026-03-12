Рейтинг@Mail.ru
Бангладеш попросила США разрешить закупку нефти у России - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 12.03.2026 (обновлено: 12:45 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/bangladesh-2080185875.html
Бангладеш попросила США разрешить закупку нефти у России
Бангладеш попросила США разрешить закупку нефти у России - РИА Новости, 12.03.2026
Бангладеш попросила США разрешить закупку нефти у России
Бангладеш попросила США разрешить закупку нефти у России из-за проблем на мировом энергетическом рынке, заявил министр финансов и планирования страны Амир Хасру РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:21:00+03:00
2026-03-12T12:45:00+03:00
в мире
сша
бангладеш
индия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151783/46/1517834633_0:413:2488:1813_1920x0_80_0_0_72e41281faddcb12481baffc4d1f744d.jpg
https://ria.ru/20260312/neft-2080125026.html
https://ria.ru/20260308/neft-2079294315.html
https://ria.ru/20260311/neft-2079798349.html
сша
бангладеш
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151783/46/1517834633_0:54:2488:1920_1920x0_80_0_0_83209c7170841dc4031b5b797ed68982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, бангладеш, индия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Бангладеш, Индия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Бангладеш попросила США разрешить закупку нефти у России

Чоудхури: Бангладеш попросила США временно разрешить импорт российской нефти

© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар — РИА Новости. Бангладеш попросила США разрешить закупку нефти у России из-за проблем на мировом энергетическом рынке, заявил министр финансов и планирования страны Амир Хасру Махмуд Чоудхури.
По его словам, Дакка сделала это после того, как Вашингтон согласовал аналогичные поставки для Нью-Дели.
«

"Мы сказали им, что если Бангладеш также получит такую возможность, это станет значительной поддержкой для нашей экономики. Они ответили, что вопрос будет передан в Вашингтон", — рассказал Чоудхури изданию Dhaka Tribune после встречи с американским послом Брентом Кристенсеном.

Атака топливных танкеров в иракских водах. 12 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Нефть продолжает дорожать после атаки на танкеры у берегов Ирака
Вчера, 08:28
Он добавил, что страна готовится ко всем сценариям, если конфликт на Ближнем Востоке затянется.
Минэнерго США ранее сообщил, что Индии разрешили продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу НПЗ в Южной Азии. При этом высокопоставленный представитель Нью-Дели подчеркнул, что его страна никогда не зависела от чужой воли в этом вопросе. По его словам, недавняя отмена американских санкций лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Российская нефть спасает Индию и Китай
8 марта, 08:00
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на 100 процентов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Никакой российской нефти для мира: Европа знает, что делает
11 марта, 08:00
 
В миреСШАБангладешИндияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала