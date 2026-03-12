НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар — РИА Новости. Бангладеш попросила США разрешить закупку нефти у России из-за проблем на мировом энергетическом рынке, заявил министр финансов и планирования страны Амир Хасру Махмуд Чоудхури.
По его словам, Дакка сделала это после того, как Вашингтон согласовал аналогичные поставки для Нью-Дели.
«
"Мы сказали им, что если Бангладеш также получит такую возможность, это станет значительной поддержкой для нашей экономики. Они ответили, что вопрос будет передан в Вашингтон", — рассказал Чоудхури изданию Dhaka Tribune после встречи с американским послом Брентом Кристенсеном.
Он добавил, что страна готовится ко всем сценариям, если конфликт на Ближнем Востоке затянется.
Минэнерго США ранее сообщил, что Индии разрешили продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу НПЗ в Южной Азии. При этом высокопоставленный представитель Нью-Дели подчеркнул, что его страна никогда не зависела от чужой воли в этом вопросе. По его словам, недавняя отмена американских санкций лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на 100 процентов.
