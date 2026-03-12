Бангладеш попросила США разрешить закупку нефти у России

«

"Мы сказали им, что если Бангладеш также получит такую возможность, это станет значительной поддержкой для нашей экономики. Они ответили, что вопрос будет передан в Вашингтон", — рассказал Чоудхури изданию Dhaka Tribune после встречи с американским послом Брентом Кристенсеном.