В Бахрейне подверглись атаке резервуары с топливом

Резервуары с топливом на острове Мухаррак в Бахрейне подверглись атаке, сообщило в ночь на четверг министерство внутренних дел Бахрейна. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T03:41:00+03:00
2026-03-12T03:41:00+03:00
2026-03-12T03:46:00+03:00
Иран атаковал резервуары с топливом на острове Мухаррак в Бахрейне