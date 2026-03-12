Рейтинг@Mail.ru
В Бахрейне подверглись атаке резервуары с топливом
03:41 12.03.2026
В Бахрейне подверглись атаке резервуары с топливом
В Бахрейне подверглись атаке резервуары с топливом - РИА Новости, 12.03.2026
В Бахрейне подверглись атаке резервуары с топливом
Резервуары с топливом на острове Мухаррак в Бахрейне подверглись атаке, сообщило в ночь на четверг министерство внутренних дел Бахрейна. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
бахрейн
военная операция сша и израиля против ирана
иран
бахрейн
иран
2026
в мире, бахрейн, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, Бахрейн, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
В Бахрейне подверглись атаке резервуары с топливом

Иран атаковал резервуары с топливом на острове Мухаррак в Бахрейне

© REUTERS / StringerДым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Stringer
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне. Архивное фото
ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Резервуары с топливом на острове Мухаррак в Бахрейне подверглись атаке, сообщило в ночь на четверг министерство внутренних дел Бахрейна.
"Иранская агрессия была направлена ​​против топливных резервуаров на объекте в провинции Мухаррак, компетентные органы принимают необходимые меры", - отметило министерство.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
