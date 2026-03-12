Azur Air в диалоге с регулятором и выстраивает с ним рабочий процесс

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и выстраивает диалог в рамках улучшения безопасности полетов, сообщили в авиакомпании.

Ранее сегодня Росавиация сообщила об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года.

"Azur air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и выстраивает конструктивный диалог в рамках постоянного улучшения системы безопасности полетов и повышения качества операционной деятельности", - говорится в сообщении

Авиакомпания отметила, что регулярность ее полетов по итогам 2025 года составила более 90%, а неудовлетворительные результаты первых месяцев 2026 года были следствием не связанных между собой авиационных событий.