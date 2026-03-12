Рейтинг@Mail.ru
Azur Air в диалоге с регулятором и выстраивает с ним рабочий процесс
21:56 12.03.2026 (обновлено: 21:59 12.03.2026)
Azur Air в диалоге с регулятором и выстраивает с ним рабочий процесс
Авиакомпания Azur Air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и выстраивает диалог в рамках улучшения безопасности полетов, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 12.03.2026
azur air, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика, происшествия
Azur Air, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Экономика, Происшествия
Azur Air в диалоге с регулятором и выстраивает с ним рабочий процесс

Azur Air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и строит с ним диалог

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту "Внуково"
Сотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту "Внуково". Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и выстраивает диалог в рамках улучшения безопасности полетов, сообщили в авиакомпании.
Ранее сегодня Росавиация сообщила об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года.
"Azur air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и выстраивает конструктивный диалог в рамках постоянного улучшения системы безопасности полетов и повышения качества операционной деятельности", - говорится в сообщении.
Авиакомпания отметила, что регулярность ее полетов по итогам 2025 года составила более 90%, а неудовлетворительные результаты первых месяцев 2026 года были следствием не связанных между собой авиационных событий.
"В каждом случае незапланированной посадки или возвращения самолетов в аэропорт вылета приоритетом экипажей было обеспечение полной безопасности полета, воздушного судна и пассажиров", - отметили в Azur Air.
Логотип авиакомпании AZUR air - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Azur Air заявили, что подготовят план корректирующих мероприятий
Azur Air
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Экономика
Происшествия
 
 
