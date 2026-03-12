https://ria.ru/20260312/azur-air-2080353244.html
Azur Air в диалоге с регулятором и выстраивает с ним рабочий процесс
Azur Air в диалоге с регулятором и выстраивает с ним рабочий процесс
Авиакомпания Azur Air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и выстраивает диалог в рамках улучшения безопасности полетов, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и выстраивает диалог в рамках улучшения безопасности полетов, сообщили в авиакомпании.
Ранее сегодня Росавиация
сообщила об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air
до 8 июня 2026 года.
"Azur air находится в рабочем взаимодействии с регулятором и выстраивает конструктивный диалог в рамках постоянного улучшения системы безопасности полетов и повышения качества операционной деятельности", - говорится в сообщении
.
Авиакомпания отметила, что регулярность ее полетов по итогам 2025 года составила более 90%, а неудовлетворительные результаты первых месяцев 2026 года были следствием не связанных между собой авиационных событий.
"В каждом случае незапланированной посадки или возвращения самолетов в аэропорт вылета приоритетом экипажей было обеспечение полной безопасности полета, воздушного судна и пассажиров", - отметили в Azur Air.