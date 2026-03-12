https://ria.ru/20260312/aviaudar-2080294466.html
Reuters сообщило об ударе по штабу иракского шиитского ополчения
Авиаудар нанесен по штаб-квартире сил иракского шиитского ополчения к югу от Багдада, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 12.03.2026
