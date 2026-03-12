Рейтинг@Mail.ru
Reuters сообщило об ударе по штабу иракского шиитского ополчения
18:18 12.03.2026
Reuters сообщило об ударе по штабу иракского шиитского ополчения
Reuters сообщило об ударе по штабу иракского шиитского ополчения
Авиаудар нанесен по штаб-квартире сил иракского шиитского ополчения к югу от Багдада, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
багдад (город)
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
багдад (город)
ирак
2026
в мире, багдад (город), военная операция сша и израиля против ирана, ирак
В мире, Багдад (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Ирак
Reuters сообщило об ударе по штабу иракского шиитского ополчения

Reuters: по штабу шиитского ополчения к югу от Багдада нанесли авиаудар

© AP Photo / Khalid MohammedИракские военные
Иракские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Авиаудар нанесен по штаб-квартире сил иракского шиитского ополчения к югу от Багдада, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в полиции.
"Авиаудар нанесен по штаб-квартире шиитских народных мобилизационных сил на юге Багдада", - пишет агентство.
