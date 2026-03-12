Американский авианосец, который затопило нечистотами, теперь загорелся

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. На американском авианосце "Джеральд Р. Форд" вспыхнул пожар, пострадали два человека, сообщил Пятый флот США.

« "Пожар начался в помещении главной прачечной корабля. Причина не связана с боевыми действиями, возгорание локализовали", — утверждается в публикации в соцсети Х

По словам военных, силовая установка не пострадала, судно "полностью в строю", а жизни двух матросов ничего не угрожает.

В конце февраля WSJ сообщала о прорыве канализации на корабле. Одна из поломок оказалась связана с тем, что кто-то засорил туалет на нижней палубе.

"Джеральд Р. Форд" считается крупнейшим и самым дорогим авианосцем в мире. Сейчас он находится в Красном море и участвует в операции "Эпическая ярость".