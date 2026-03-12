Рейтинг@Mail.ru
Американский авианосец, который затопило нечистотами, теперь загорелся - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 12.03.2026 (обновлено: 18:57 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/avianosets-2080288080.html
Американский авианосец, который затопило нечистотами, теперь загорелся
Американский авианосец, который затопило нечистотами, теперь загорелся - РИА Новости, 12.03.2026
Американский авианосец, который затопило нечистотами, теперь загорелся
На американском авианосце "Джеральд Р. Форд" вспыхнул пожар, пострадали два человека, сообщил Пятый флот США. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:52:00+03:00
2026-03-12T18:57:00+03:00
сша
в мире
красное море
военная операция сша и израиля против ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074084606_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d0165190e3af0abda7a31b4d91690d7.jpg
https://ria.ru/20260311/iran-2079896525.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080029806.html
сша
красное море
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074084606_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1b03e839aa7f5efb0ee781ff1304b5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, красное море, военная операция сша и израиля против ирана, иран
США, В мире, Красное море, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Американский авианосец, который затопило нечистотами, теперь загорелся

Два человека пострадали в результате пожара на авианосце США "Джеральд Р. Форд"

© Фото : U.S. NavyАвианосец USS Gerald R. Ford ВМС США
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : U.S. Navy
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. На американском авианосце "Джеральд Р. Форд" вспыхнул пожар, пострадали два человека, сообщил Пятый флот США.
«
"Пожар начался в помещении главной прачечной корабля. Причина не связана с боевыми действиями, возгорание локализовали", — утверждается в публикации в соцсети Х.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иран заявил об ударах по Пятому флоту ВМС США на Ближнем Востоке
11 марта, 11:06
По словам военных, силовая установка не пострадала, судно "полностью в строю", а жизни двух матросов ничего не угрожает.
В конце февраля WSJ сообщала о прорыве канализации на корабле. Одна из поломок оказалась связана с тем, что кто-то засорил туалет на нижней палубе.
"Джеральд Р. Форд" считается крупнейшим и самым дорогим авианосцем в мире. Сейчас он находится в Красном море и участвует в операции "Эпическая ярость".
Военная кампания США и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Исламская республика же подчеркивала, что готова защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
История с географией: Иран нанес Западу сокрушительное поражение
Вчера, 08:00
 
СШАВ миреКрасное мореВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала