Авиакомпания Azur Air продолжит полеты - РИА Новости, 12.03.2026
21:39 12.03.2026
Авиакомпания Azur Air продолжит полеты
Авиакомпания Azur Air продолжит полеты
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), azur air
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Azur Air
Авиакомпания Azur Air продолжит полеты

Azur Air продолжит полеты несмотря на ограничение срока сертификата эксплуатанта

Самолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Авиакомпания Azur Air продолжает полеты несмотря на ограничение срока сертификата эксплуатанта, сообщила Росавиация.
Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года, если компания до этого срока не устранит замечания, сертификат аннулируют, сообщили ранее в ведомстве.
"Азур Эйр" продолжает производственную деятельность", - отмечено в сообщении Росавиации.
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Azur Air
 
 
