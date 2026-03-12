В АТОР рассказали, как туристам вернут деньги за поездки на Ближний Восток

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Российские туроператоры начнут возвращать средства клиентам за отмененные туры в страны Ближнего Востока за счет средств фондов персональной ответственности (ФПО), рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписано распоряжение о компенсации туристам, которые понесли потери из-за конфликта на Ближнем Востоке . Потери возместят россиянам, чьи туры в страны региона были запланированы с 28 февраля по 31 марта.

"Благодаря решению правительства, деньги будет возвращать не государство и не сам туроператор, а объединение туроператоров "Турпомощь". Но из средств туроператора: на это пойдут деньги из его фонда персональной ответственности, который накапливался годами у каждого из игроков", - говорится в сообщении АТОР

В ассоциации отметили, что туроператор до 15 апреля сформирует реестр туров, подпадающих под действие распоряжения и подает заявки на возврат туристам в "Турпомощь". Далее после получения полного пакета документов по каждому туру ассоциация "Турпомощь" формирует выплаты.

"Сами компенсации будут производиться в течение 60 рабочих дней с момента подачи туроператором документов. С учетом объема продаж, на формирование этих заявок компаниям также потребуется время", - рассказали в АТОР.