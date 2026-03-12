Рейтинг@Mail.ru
В АТОР рассказали, как туристам вернут деньги за поездки на Ближний Восток - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
19:09 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/ator-2080311656.html
В АТОР рассказали, как туристам вернут деньги за поездки на Ближний Восток
В АТОР рассказали, как туристам вернут деньги за поездки на Ближний Восток - РИА Новости, 12.03.2026
В АТОР рассказали, как туристам вернут деньги за поездки на Ближний Восток
Российские туроператоры начнут возвращать средства клиентам за отмененные туры в страны Ближнего Востока за счет средств фондов персональной ответственности... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T19:09:00+03:00
2026-03-12T19:09:00+03:00
туризм
ближний восток
россия
михаил мишустин
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765843638_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_1cb35d3cbd82a81bbb32dc8198b3a28d.jpg
https://ria.ru/20260312/egipet-2080153084.html
https://ria.ru/20260311/ator-2079944449.html
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765843638_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_468e6a54b74efa0945eedfc6d9b099af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток, россия, михаил мишустин, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Ближний Восток, Россия, Михаил Мишустин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
В АТОР рассказали, как туристам вернут деньги за поездки на Ближний Восток

АТОР: туристам вернут деньги за отмененные поезда на Ближний Восток за счет ФПО

© РИА Новости / Светлана БаеваФонтаны возле Дубай Молла
Фонтаны возле Дубай Молла - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Светлана Баева
Фонтаны возле Дубай Молла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Российские туроператоры начнут возвращать средства клиентам за отмененные туры в страны Ближнего Востока за счет средств фондов персональной ответственности (ФПО), рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписано распоряжение о компенсации туристам, которые понесли потери из-за конфликта на Ближнем Востоке. Потери возместят россиянам, чьи туры в страны региона были запланированы с 28 февраля по 31 марта.
Вид с моря на Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
АТОР назвал основное направление перебронирования туров для россиян
Вчера, 10:44
"Благодаря решению правительства, деньги будет возвращать не государство и не сам туроператор, а объединение туроператоров "Турпомощь". Но из средств туроператора: на это пойдут деньги из его фонда персональной ответственности, который накапливался годами у каждого из игроков", - говорится в сообщении АТОР.
В ассоциации отметили, что туроператор до 15 апреля сформирует реестр туров, подпадающих под действие распоряжения и подает заявки на возврат туристам в "Турпомощь". Далее после получения полного пакета документов по каждому туру ассоциация "Турпомощь" формирует выплаты.
"Сами компенсации будут производиться в течение 60 рабочих дней с момента подачи туроператором документов. С учетом объема продаж, на формирование этих заявок компаниям также потребуется время", - рассказали в АТОР.
Фонд персональной ответственности - это специальный денежный фонд, который обязан сформировать каждый туроператор, работающий в сфере выездного туризма. Они необходимы для защиты туристов, в том числе на случай банкротства туроператора, прекращения деятельности или невозможности выполнить обязательства по туру.
Пассажир ожидает в аэропорту - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В АТОР оценили ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке
11 марта, 13:34
 
ТуризмБлижний ВостокРоссияМихаил МишустинАссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала