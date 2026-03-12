Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, во что обошлась первая неделя операции США против Ирана
02:02 12.03.2026
СМИ узнали, во что обошлась первая неделя операции США против Ирана
СМИ узнали, во что обошлась первая неделя операции США против Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
СМИ узнали, во что обошлась первая неделя операции США против Ирана
Первая неделя операции против Ирана обошлась США в более чем 11,3 миллиарда долларов, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на трех чиновников, РИА Новости, 12.03.2026
иран, сша, израиль, кори букер, марко рубио, пит хегсет, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Кори Букер, Марко Рубио, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ узнали, во что обошлась первая неделя операции США против Ирана

NYT: первая неделя операции против Ирана обошлась США в 11,3 миллиарда долларов

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первая неделя операции против Ирана обошлась США в более чем 11,3 миллиарда долларов, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с докладом Пентагона, адресованным конгрессу США.
Ранее сенатор Кори Букер заявил, что ряд законодателей США потребовали провести слушания с участием госсекретаря Марко Рубио и шефа Пентагона Пита Хегсета, чтобы задать трудные вопросы о конфликте Соединенных Штатов с Ираном - например, спросить, во сколько он обходится налогоплательщикам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
"Представители Пентагона сообщили законодателям во время брифинга в Капитолии за закрытыми дверями во вторник, что, по их оценке, стоимость войны против Ирана превысила 11,3 миллиарда долларов лишь за первые шесть дней", - говорится в публикации издания.
Отмечается, что эта оценка не включала в себя переброску военнослужащих и военной техники перед нанесением первых ударов. По этой причине законодатели ожидают, что цифра возрастет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
Иран, США, Израиль, Кори Букер, Марко Рубио, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
