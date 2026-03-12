СМИ узнали, во что обошлась первая неделя операции США против Ирана

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первая неделя операции против Ирана обошлась США в более чем 11,3 миллиарда долларов, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с докладом Пентагона, адресованным конгрессу США.
Ранее сенатор Кори Букер заявил, что ряд законодателей США потребовали провести слушания с участием госсекретаря Марко Рубио и шефа Пентагона Пита Хегсета, чтобы задать трудные вопросы о конфликте Соединенных Штатов с Ираном - например, спросить, во сколько он обходится налогоплательщикам.
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
"Представители Пентагона сообщили законодателям во время брифинга в Капитолии за закрытыми дверями во вторник, что, по их оценке, стоимость войны против Ирана превысила 11,3 миллиарда долларов лишь за первые шесть дней", - говорится в публикации издания.
Отмечается, что эта оценка не включала в себя переброску военнослужащих и военной техники перед нанесением первых ударов. По этой причине законодатели ожидают, что цифра возрастет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.