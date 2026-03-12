СМИ узнали, во что обошлась первая неделя операции США против Ирана

"Представители Пентагона сообщили законодателям во время брифинга в Капитолии за закрытыми дверями во вторник, что, по их оценке, стоимость войны против Ирана превысила 11,3 миллиарда долларов лишь за первые шесть дней", - говорится в публикации издания.