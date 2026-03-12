Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила об атаке на блокпосты и оперативников в Тегеране - РИА Новости, 12.03.2026
21:00 12.03.2026
ЦАХАЛ сообщила об атаке на блокпосты и оперативников в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала блокпосты и оперативников из добровольческих "мобилизационных сил" Ирана "Басидж", которые связаны с Корпусом стражей... РИА Новости, 12.03.2026
ЦАХАЛ сообщила об атаке на блокпосты и оперативников в Тегеране

© AP Photo / Vahid SalemiПоврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала блокпосты и оперативников из добровольческих "мобилизационных сил" Ирана "Басидж", которые связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) в Тегеране, сообщила армейская пресс-служба.
"Силы ЦАХАЛ обнаружили, что оперативники подразделения "Басидж" установили блокпосты в нескольких местах по всему Тегерану. После их выявления израильские ВВС, действуя по разведданным ЦАХАЛ, нанесли удары по блокпостам и боевикам "Басидж", - говорится в сообщении.
В пресс-службе утверждают, что эти силы "возглавляли основные действия по подавлению внутренних протестов", особенно в последнее время и "применяли жестокое насилие, массовые аресты и силу против гражданских демонстрантов".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранская ракета летит в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Уничтожение близко". Иран выступил с предупреждением к Израилю
Вчера, 20:20
 
