В Саудовской Аравии ПВО уничтожила семь дронов и две ракеты
В Саудовской Аравии ПВО уничтожила семь дронов и две ракеты - РИА Новости, 12.03.2026
В Саудовской Аравии ПВО уничтожила семь дронов и две ракеты
Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь беспилотников и две баллистические ракеты, заявило министерство обороны... РИА Новости, 12.03.2026
В Саудовской Аравии ПВО уничтожила семь дронов и две ракеты
