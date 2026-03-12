В Саудовской Аравии ПВО уничтожила семь дронов и две ракеты

КАИР, 12 мар - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь беспилотников и две баллистические ракеты, заявило министерство обороны королевства.

"Семь беспилотников, направлявшихся к месторождению "Шайба", перехвачены и уничтожены в Руб-эль-Хали", - говорится в заявлении.