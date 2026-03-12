Саудовская Аравия уничтожила с вечера среды 36 БПЛА и три ракеты

КАИР, 12 мар - РИА Новости. Средства ПВО Саудовской Аравии уничтожили с вечера среды 36 беспилотников и три баллистические ракеты, подсчитало РИА Новости, изучив данные министерства обороны королевства.
Согласно подсчетам, большинство беспилотников были сбиты в Восточной провинции. Восемь были перехвачены над пустыней Руб-эль-Хали на подлете к крупному месторождению нефти "Шайба", еще один уничтожен при попытке приблизиться к дипломатическому кварталу в Эр-Рияде.
Также средства ПВО королевства уничтожили три баллистические ракеты, выпущенные в направлении авиабазы "Принц Султан", где дислоцируется основной контингент вооруженных сил США в Саудовской Аравии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.