Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия уничтожила с вечера среды 36 БПЛА и три ракеты - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/araviya-2080232666.html
Саудовская Аравия уничтожила с вечера среды 36 БПЛА и три ракеты
Саудовская Аравия уничтожила с вечера среды 36 БПЛА и три ракеты - РИА Новости, 12.03.2026
Саудовская Аравия уничтожила с вечера среды 36 БПЛА и три ракеты
Средства ПВО Саудовской Аравии уничтожили с вечера среды 36 беспилотников и три баллистические ракеты, подсчитало РИА Новости, изучив данные министерства... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:38:00+03:00
2026-03-12T14:38:00+03:00
в мире
саудовская аравия
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078817550_0:195:3296:2048_1920x0_80_0_0_a005d36caef48fe64f893e8c17d69b86.jpg
https://ria.ru/20260311/ksir-2080081898.html
https://ria.ru/20260312/dubaj-2080211968.html
саудовская аравия
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078817550_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_72649465e6868e2511bbfbddb972636d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Саудовская Аравия уничтожила с вечера среды 36 БПЛА и три ракеты

РИА Новости: Саудовская Аравия уничтожила с вечера среды 36 БПЛА и три ракеты

© REUTERS / StringerДым над Эр-Риядом, Саудовская Аравия
Дым над Эр-Риядом, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Stringer
Дым над Эр-Риядом, Саудовская Аравия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 12 мар - РИА Новости. Средства ПВО Саудовской Аравии уничтожили с вечера среды 36 беспилотников и три баллистические ракеты, подсчитало РИА Новости, изучив данные министерства обороны королевства.
Согласно подсчетам, большинство беспилотников были сбиты в Восточной провинции. Восемь были перехвачены над пустыней Руб-эль-Хали на подлете к крупному месторождению нефти "Шайба", еще один уничтожен при попытке приблизиться к дипломатическому кварталу в Эр-Рияде.
Военнослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иран нанес удар по базам США в Саудовской Аравии и Иордании
11 марта, 23:47
Также средства ПВО королевства уничтожили три баллистические ракеты, выпущенные в направлении авиабазы "Принц Султан", где дислоцируется основной контингент вооруженных сил США в Саудовской Аравии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Район Даунтаун Дубай в Дубае - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В генконсульстве России рассказали об обстановке в Дубае и ОАЭ
Вчера, 13:36
 
В миреСаудовская АравияСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала