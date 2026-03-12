Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,1
18:20 12.03.2026
В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,1
2026-03-12T18:20:00+03:00
2026-03-12T18:20:00+03:00
в мире
анкара (провинция)
турция
анкара (провинция)
турция
в мире, анкара (провинция), турция
В мире, Анкара (провинция), Турция
В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Анкаре произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,1

Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Ощутимое землетрясение произошло в турецкой столице Анкаре, сейсмологи оценили его магнитуду в 4,1, жители ряда районов в панике выбежали на улицу, передает корреспондент РИА Новости.
По данным турецких сейсмологических служб, подземные толчки были зарегистрированы в провинции Хаймана, расположенной к югу от Анкары. Очаг землетрясения находился на глубине 7,74 километра, толчки ощущались в нескольких районах столицы.
Сообщений о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.
Люди, выбежавшие из домов во время подземных толчков, пока не спешат возвращаться в здания, опасаясь возможных повторных толчков. Местные власти и службы экстренного реагирования продолжают мониторинг ситуации.
