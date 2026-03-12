В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,1

АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Ощутимое землетрясение произошло в турецкой столице Анкаре, сейсмологи оценили его магнитуду в 4,1, жители ряда районов в панике выбежали на улицу, передает корреспондент РИА Новости.

По данным турецких сейсмологических служб, подземные толчки были зарегистрированы в провинции Хаймана, расположенной к югу от Анкары . Очаг землетрясения находился на глубине 7,74 километра, толчки ощущались в нескольких районах столицы.

Сообщений о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.