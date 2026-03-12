https://ria.ru/20260312/ankara-2080295028.html
В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Анкаре произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,1
АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Ощутимое землетрясение произошло в турецкой столице Анкаре, сейсмологи оценили его магнитуду в 4,1, жители ряда районов в панике выбежали на улицу, передает корреспондент РИА Новости.
По данным турецких сейсмологических служб, подземные толчки были зарегистрированы в провинции Хаймана, расположенной к югу от Анкары
. Очаг землетрясения находился на глубине 7,74 километра, толчки ощущались в нескольких районах столицы.
Сообщений о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.
Люди, выбежавшие из домов во время подземных толчков, пока не спешат возвращаться в здания, опасаясь возможных повторных толчков. Местные власти и службы экстренного реагирования продолжают мониторинг ситуации.