Рейтинг@Mail.ru
США не намерены снимать санкции с российской нефти, заявил глава Минэнерго - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 12.03.2026 (обновлено: 16:00 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/amerika-2080253923.html
США не намерены снимать санкции с российской нефти, заявил глава Минэнерго
США не намерены снимать санкции с российской нефти, заявил глава Минэнерго - РИА Новости, 12.03.2026
США не намерены снимать санкции с российской нефти, заявил глава Минэнерго
Глава минэнерго США Крис Райт, комментируя временное разрешение на импорт в Индию российской нефти, заявил, что у Вашингтона нет планов по снятию санкций с... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:52:00+03:00
2026-03-12T16:00:00+03:00
сша
в мире
индия
военная операция сша и израиля против ирана
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260312/neft-2080247166.html
https://ria.ru/20260312/neft-2080204676.html
сша
индия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, индия, военная операция сша и израиля против ирана, китай
США, В мире, Индия, Военная операция США и Израиля против Ирана, Китай
США не намерены снимать санкции с российской нефти, заявил глава Минэнерго

Райт: США не намерены снимать санкции с российской нефти

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт, комментируя временное разрешение на импорт в Индию российской нефти, заявил, что у Вашингтона нет планов по снятию санкций с России.
"Россия не получает смягчения санкций. Вся эта нефть — это "нефть на воде" (в танкерах – ред.), которая просто ждет своей очереди на разгрузку в Китае. В конечном итоге вся она будет выгружена в КНР… Это те самые прагматичные решения, которые мы используем, чтобы пережить эти несколько недель дефицита энергоресурсов (на фоне конфликта с Ираном – ред.)", - сказал Райт в интервью CNN.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ЕК рассказал об использовании странами ЕС кризисных запасов нефти
Вчера, 15:31
Ранее Райт сообщал, что Соединенные Штаты разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.
В свою очередь, высокопоставленный представитель правительства Индии заявил CNN, что Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти, недавняя отмена санкций США лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Аналитик оценил запасы нефти, которую МЭА хочет выпустить на рынок
Вчера, 13:11
 
СШАВ миреИндияВоенная операция США и Израиля против ИранаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала