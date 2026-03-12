В Минэнерго США рассчитывают, что операция в Иране ограничится неделями

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США исходят из того, что операция против Ирана ограничится неделями, а не растянется на месяцы, заявил глава минэнерго США Крис Райт.

"Это операция, которая продлится несколько недель, а не дней или месяцев", - сказал чиновник в интервью телеканалу CNBC.