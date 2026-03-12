https://ria.ru/20260312/amerika-2080235636.html
В Минэнерго США рассчитывают, что операция в Иране ограничится неделями
В Минэнерго США рассчитывают, что операция в Иране ограничится неделями - РИА Новости, 12.03.2026
В Минэнерго США рассчитывают, что операция в Иране ограничится неделями
США исходят из того, что операция против Ирана ограничится неделями, а не растянется на месяцы, заявил глава минэнерго США Крис Райт. РИА Новости, 12.03.2026
В Минэнерго США рассчитывают, что операция в Иране ограничится неделями
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США исходят из того, что операция против Ирана ограничится неделями, а не растянется на месяцы, заявил глава минэнерго США Крис Райт.
"Это операция, которая продлится несколько недель, а не дней или месяцев", - сказал чиновник в интервью телеканалу CNBC.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.