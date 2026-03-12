Рейтинг@Mail.ru
У США нет плана по восстановлению судоходства в Ормузе, заявил сенатор - РИА Новости, 12.03.2026
13:57 12.03.2026
У США нет плана по восстановлению судоходства в Ормузе, заявил сенатор
в мире
ормузский пролив
сша
иран
крис мерфи (сенатор сша)
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
У США нет плана по восстановлению судоходства в Ормузе, заявил сенатор

Мерфи: у США нет плана по восстановлению судоходства в Ормузском проливе

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. У Соединенных Штатов нет плана по восстановлению безопасного судоходства в Ормузском проливе, заявил сенатор Крис Мерфи по итогам брифинга в американском Конгрессе.
"Что касается Ормузского пролива, то у них (администрации президента США Дональда Трампа - ред.) не было никакого плана... Достаточно сказать, что прямо сейчас они не знают, как безопасно открыть его", - написал сенатор в соцсети X после брифинга, посвященного ходу операции США против Ирана, названной "Эпическая ярость".
Более того, он отметил, что отсутствие плана непростительно, так как закрытия пролива для коммерческих судов можно было ожидать.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
