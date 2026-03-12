СМИ сравнили количество ударов США по Ирану и борьбу против ИГ*

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы США за первые четыре дня ударов по Ирану совершили то же число атак, что и за шесть месяцев борьбы против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, сообщает издание Financial Times со ссылкой на исследователя из Утрехтского университета Джессику Дорси.
"Если мы посмотрим на кампанию против ИГ*, то увидим, что коалиция нанесла удары примерно по двум тысячам целей за первые шесть месяцев кампании в Ираке и Сирии ... сравните это с сообщениями об этой кампании, где такое же количество ударов (со стороны США - ред.) произошло всего за первые четыре дня", - заявила изданию Дорси, которая специализируется на сфере искусственного интеллекта и международного гуманитарного права.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
* Запрещенная в России террористическая организация