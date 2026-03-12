Рейтинг@Mail.ru
СМИ сравнили количество ударов США по Ирану и борьбу против ИГ*
13:48 12.03.2026
СМИ сравнили количество ударов США по Ирану и борьбу против ИГ*
СМИ сравнили количество ударов США по Ирану и борьбу против ИГ*
в мире, иран, сша, ирак, али хаменеи, амир саид иравани, исламское государство*, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ирак, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, Исламское государство*, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ сравнили количество ударов США по Ирану и борьбу против ИГ*

FT: США за 4 дня нанесли по Ирану столько же ударов, сколько за полгода по ИГ

© AP Photo / U.S. NavyЗапуск американской ракеты Tomahawk
Запуск американской ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Запуск американской ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы США за первые четыре дня ударов по Ирану совершили то же число атак, что и за шесть месяцев борьбы против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, сообщает издание Financial Times со ссылкой на исследователя из Утрехтского университета Джессику Дорси.
"Если мы посмотрим на кампанию против ИГ*, то увидим, что коалиция нанесла удары примерно по двум тысячам целей за первые шесть месяцев кампании в Ираке и Сирии ... сравните это с сообщениями об этой кампании, где такое же количество ударов (со стороны США - ред.) произошло всего за первые четыре дня", - заявила изданию Дорси, которая специализируется на сфере искусственного интеллекта и международного гуманитарного права.
Митинг в честь 47-й годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Никто и представить не мог". В США заявили, что терпят поражение от Ирана
Вчера, 07:27
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
* Запрещенная в России террористическая организация
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Обратный отсчет: у США еще есть время объявить о победе над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИракАли ХаменеиАмир Саид ИраваниИсламское государство*ООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
