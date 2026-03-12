Рейтинг@Mail.ru
США ударили по школе для девочек ракетами Tomahawk, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
12:41 12.03.2026
США ударили по школе для девочек ракетами Tomahawk, заявил МИД Ирана
США ударили по школе для девочек ракетами Tomahawk, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
США ударили по школе для девочек ракетами Tomahawk, заявил МИД Ирана
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk , намереваясь принести наибольшее число жертв. РИА Новости, 12.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
США ударили по школе для девочек ракетами Tomahawk, заявил МИД Ирана

Багаи: США ударили по школе для девочек ракетами Tomahawk

© Кадр видео из соцсетейНа месте удара по школе на юге Ирана
На месте удара по школе на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
На месте удара по школе на юге Ирана. Архивное фото
РИМ, 12 мар - РИА Новости. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk , намереваясь принести наибольшее число жертв.
"Они использовали два Tomahawk. Единственной целью было обеспечить максимальное количество жертв. Они убили около 170 невинных людей, многие из которых были детьми", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Запуск американской ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Эксперт назвал возможный вариант выхода США из конфликта с Ираном
Вчера, 12:26
Комментируя заявления о том, что школа находилась возле базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Багаи заявил, что США и Израиль целятся в "больницы, школы, стадионы и Красный Полумесяц". "Они оправдывают свои цели тем, что те находятся рядом с военными базами", - сказал иранский дипломат.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Обратный отсчет: у США еще есть время объявить о победе над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
