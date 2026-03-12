https://ria.ru/20260312/amerika-2080194924.html
США ударили по школе для девочек ракетами Tomahawk, заявил МИД Ирана
США ударили по школе для девочек ракетами Tomahawk, заявил МИД Ирана
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk , намереваясь принести наибольшее число жертв. РИА Новости, 12.03.2026
РИА Новости
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077422951_108:0:741:475_1920x0_80_0_0_11fa32ec005d8227d0f0bbbf11fc240c.jpg
США ударили по школе для девочек ракетами Tomahawk, заявил МИД Ирана
Багаи: США ударили по школе для девочек ракетами Tomahawk