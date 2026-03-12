Рейтинг@Mail.ru
В США предложили награду за информацию о украденных с военной базы дронах - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/amerika-2080145730.html
В США предложили награду за информацию о украденных с военной базы дронах
В США предложили награду за информацию о украденных с военной базы дронах - РИА Новости, 12.03.2026
В США предложили награду за информацию о украденных с военной базы дронах
Министерство армии США предлагает награду в 5 тысяч долларов за информацию о четырех разведывательных дронах, которые были украдены с военной базы Форт-Кэмпбелл РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:14:00+03:00
2026-03-12T10:14:00+03:00
в мире
сша
кентукки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080023207.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080085076.html
сша
кентукки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, кентукки
В мире, США, Кентукки
В США предложили награду за информацию о украденных с военной базы дронах

В США предлагают награду за информацию о 4 украденных с военной базы дронах

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Министерство армии США предлагает награду в 5 тысяч долларов за информацию о четырех разведывательных дронах, которые были украдены с военной базы Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки.
"Служба уголовных расследований министерства армии предлагает вознаграждение в размере до 5000 долларов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению лица или лиц, ответственных за кражу четырех беспилотных аппаратов Skydio X10D", - говорится в заявлении базы в соцсетях.
Похороны школьниц в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Кровавый рекорд. Что устроили американские военные в Иране
Вчера, 08:00
В заявлении военных отмечается, что дроны в последний раз видели 21 ноября 2025 года, а предположительно с 21 по 24 ноября неизвестные незаконным образом проникли на базу и украли их.
Беспилотные системы Skydio X10D, производимые одноименной американской компанией, представляют собой небольшие переносные четырехпропеллерные аппараты, используемые военными для тактической разведки и наблюдения. Некоторые модели также оснащены тепловыми датчиками.
Стоимость данных дронов, в зависимости от конфигурации, составляет от 15 до 35 тысяч долларов (от 1,2 миллиона до 2,8 миллиона рублей).
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
КСИР заявил об ударах по комплексам Patriot на американских базах
Вчера, 00:30
 
В миреСШАКентукки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала