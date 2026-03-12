https://ria.ru/20260312/amerika-2080145730.html
В США предложили награду за информацию о украденных с военной базы дронах
Министерство армии США предлагает награду в 5 тысяч долларов за информацию о четырех разведывательных дронах, которые были украдены с военной базы Форт-Кэмпбелл РИА Новости, 12.03.2026
В США предлагают награду за информацию о 4 украденных с военной базы дронах
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Министерство армии США предлагает награду в 5 тысяч долларов за информацию о четырех разведывательных дронах, которые были украдены с военной базы Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки.
"Служба уголовных расследований министерства армии предлагает вознаграждение в размере до 5000 долларов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению лица или лиц, ответственных за кражу четырех беспилотных аппаратов Skydio X10D", - говорится в заявлении базы в соцсетях.
В заявлении военных отмечается, что дроны в последний раз видели 21 ноября 2025 года, а предположительно с 21 по 24 ноября неизвестные незаконным образом проникли на базу и украли их.
Беспилотные системы Skydio X10D, производимые одноименной американской компанией, представляют собой небольшие переносные четырехпропеллерные аппараты, используемые военными для тактической разведки и наблюдения. Некоторые модели также оснащены тепловыми датчиками.
Стоимость данных дронов, в зависимости от конфигурации, составляет от 15 до 35 тысяч долларов (от 1,2 миллиона до 2,8 миллиона рублей).