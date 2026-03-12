В США предложили награду за информацию о украденных с военной базы дронах

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Министерство армии США предлагает награду в 5 тысяч долларов за информацию о четырех разведывательных дронах, которые были украдены с военной базы Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки.

"Служба уголовных расследований министерства армии предлагает вознаграждение в размере до 5000 долларов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению лица или лиц, ответственных за кражу четырех беспилотных аппаратов Skydio X10D", - говорится в заявлении базы в соцсетях.

В заявлении военных отмечается, что дроны в последний раз видели 21 ноября 2025 года, а предположительно с 21 по 24 ноября неизвестные незаконным образом проникли на базу и украли их.

Беспилотные системы Skydio X10D, производимые одноименной американской компанией, представляют собой небольшие переносные четырехпропеллерные аппараты, используемые военными для тактической разведки и наблюдения. Некоторые модели также оснащены тепловыми датчиками.