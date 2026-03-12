https://ria.ru/20260312/amerika-2080141168.html
США недооценили влияние конфликта вокруг Ирана на нефтяной рынок, пишут СМИ
США недооценили влияние конфликта вокруг Ирана на нефтяной рынок, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
США недооценили влияние конфликта вокруг Ирана на нефтяной рынок, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа, начиная операцию против Ирана, недооценила ее последствия для нефтяного рынка, сообщает газета Politico со ссылкой РИА Новости, 12.03.2026
США недооценили влияние конфликта вокруг Ирана на нефтяной рынок, пишут СМИ
Politico: США недооценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на нефтяной рынок
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа, начиная операцию против Ирана, недооценила ее последствия для нефтяного рынка, сообщает газета Politico со ссылкой на экспертов в области энергетики.
Глава минэнерго США
Крис Райт в четверг объявил, что президент Дональд Трамп
распорядился высвободить из стратегического нефтяного резерва 172 миллиона баррелей.
"Администрация недооценила влияние на нефтяной рынок начала войны, которая, несмотря на почти рекордную добычу нефти в США, привела к росту цен на бензин на 60 центов за галлон (3,8 литра - ред.) менее чем за две недели", - пишет газета.
Как отмечает издание, спустя 15 месяцев после обещания Трампа принести "золотой век американского процветания и мира во всем мире", его команда сбита с толку резким ростом мировых цен на нефть и пытается предотвратить всплеск инфляции. Попытки главы минэнерго США Криса Райта заверить рынки в том, что запасов нефти все еще достаточно, провалились, подчеркивает газета.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к практически полной остановке судоходства через Ормузский пролив
– важнейший маршрут экспорта нефти и газа из стран Персидского залива
. В связи с этим несколько государств региона уже приняли решение сократить добычу нефти, что вызвало резкий рост цен на топливо.