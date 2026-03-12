США недооценили влияние конфликта вокруг Ирана на нефтяной рынок, пишут СМИ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа, начиная операцию против Ирана, недооценила ее последствия для нефтяного рынка, сообщает газета Politico со ссылкой на экспертов в области энергетики.

Глава минэнерго США Крис Райт в четверг объявил, что президент Дональд Трамп распорядился высвободить из стратегического нефтяного резерва 172 миллиона баррелей.

"Администрация недооценила влияние на нефтяной рынок начала войны, которая, несмотря на почти рекордную добычу нефти в США, привела к росту цен на бензин на 60 центов за галлон (3,8 литра - ред.) менее чем за две недели", - пишет газета.

Как отмечает издание, спустя 15 месяцев после обещания Трампа принести "золотой век американского процветания и мира во всем мире", его команда сбита с толку резким ростом мировых цен на нефть и пытается предотвратить всплеск инфляции. Попытки главы минэнерго США Криса Райта заверить рынки в том, что запасов нефти все еще достаточно, провалились, подчеркивает газета.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока