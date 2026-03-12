Рейтинг@Mail.ru
09:55 12.03.2026
США недооценили влияние конфликта вокруг Ирана на нефтяной рынок, пишут СМИ
США недооценили влияние конфликта вокруг Ирана на нефтяной рынок, пишут СМИ
в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, politico, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Politico, Военная операция США и Израиля против Ирана
США недооценили влияние конфликта вокруг Ирана на нефтяной рынок, пишут СМИ

Politico: США недооценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на нефтяной рынок

© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти в Техасе, США
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа, начиная операцию против Ирана, недооценила ее последствия для нефтяного рынка, сообщает газета Politico со ссылкой на экспертов в области энергетики.
Глава минэнерго США Крис Райт в четверг объявил, что президент Дональд Трамп распорядился высвободить из стратегического нефтяного резерва 172 миллиона баррелей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Окружение Зеленского обеспокоено его выпадами в адрес союзников, пишут СМИ
Вчера, 09:20
"Администрация недооценила влияние на нефтяной рынок начала войны, которая, несмотря на почти рекордную добычу нефти в США, привела к росту цен на бензин на 60 центов за галлон (3,8 литра - ред.) менее чем за две недели", - пишет газета.
Как отмечает издание, спустя 15 месяцев после обещания Трампа принести "золотой век американского процветания и мира во всем мире", его команда сбита с толку резким ростом мировых цен на нефть и пытается предотвратить всплеск инфляции. Попытки главы минэнерго США Криса Райта заверить рынки в том, что запасов нефти все еще достаточно, провалились, подчеркивает газета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к практически полной остановке судоходства через Ормузский пролив – важнейший маршрут экспорта нефти и газа из стран Персидского залива. В связи с этим несколько государств региона уже приняли решение сократить добычу нефти, что вызвало резкий рост цен на топливо.
Дым на месте удара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Разведка США делает неутешительные выводы о руководстве Ирана, пишут СМИ
Вчера, 04:00
 
В миреСШАИранБлижний ВостокДональд ТрампPoliticoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
