Цена алюминия поднялась выше 3500 долларов за тонну впервые с 2022 года
10:51 12.03.2026 (обновлено: 10:55 12.03.2026)
Цена алюминия поднялась выше 3500 долларов за тонну впервые с 2022 года
2026
Цена алюминия поднялась выше 3500 долларов за тонну впервые с 2022 года

Красноярский алюминиевый завод
Красноярский алюминиевый завод. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Биржевая цена алюминия растет более чем на 1,5% в среду утром, обновив рекорд с начала марта 2022 года, следует из биржевых данных.
По состоянию на 10.48 мск фьючерс на алюминий дорожал на 1,58% относительно предыдущего закрытия - до 3500,5 долларов за тонну. Максимально цена металла в ходе торгов поднималась до 3502 долларов.
Котировки поднялись выше отметки 3500 долларов за тонну впервые с 31 марта 2022 года.
Заголовок открываемого материала