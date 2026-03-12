https://ria.ru/20260312/alyuminiy-2080155560.html
Цена алюминия поднялась выше 3500 долларов за тонну впервые с 2022 года
2026-03-12T10:51:00+03:00
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Биржевая цена алюминия растет более чем на 1,5% в среду утром, обновив рекорд с начала марта 2022 года, следует из биржевых данных.
По состоянию на 10.48 мск фьючерс на алюминий дорожал на 1,58% относительно предыдущего закрытия - до 3500,5 долларов за тонну. Максимально цена металла в ходе торгов поднималась до 3502 долларов.
Котировки поднялись выше отметки 3500 долларов за тонну впервые с 31 марта 2022 года.