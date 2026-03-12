https://ria.ru/20260312/allergiya-2080107795.html
Врач рассказала, у кого чаще всего случается весенняя аллергия
Весенней аллергии чаще всего подвержены люди с генетической предрасположенностью, те, у кого есть астма или аллергический ринит, а также дети и подростки
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Весенней аллергии чаще всего подвержены люди с генетической предрасположенностью, те, у кого есть астма или аллергический ринит, а также дети и подростки, сообщила РИА Новости врач-терапевт скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
"Весенним аллергиям (поллинозу) чаще подвержены люди с генетической предрасположенностью к аллергиям, если у родителей были аллергии; те, у кого уже есть астма или аллергический ринит; дети и подростки - часто первые симптомы возникают именно в молодом возрасте", - сказала Чистик.
По ее словам, весенняя аллергия обычно начинается в феврале-марте, а в конце апреля – мае у многих аллергиков наблюдаются самые сильные симптомы.