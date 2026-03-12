Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, у кого чаще всего случается весенняя аллергия - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/allergiya-2080107795.html
Врач рассказала, у кого чаще всего случается весенняя аллергия
Врач рассказала, у кого чаще всего случается весенняя аллергия - РИА Новости, 12.03.2026
Врач рассказала, у кого чаще всего случается весенняя аллергия
Весенней аллергии чаще всего подвержены люди с генетической предрасположенностью, те, у кого есть астма или аллергический ринит, а также дети и подростки,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T04:35:00+03:00
2026-03-12T04:35:00+03:00
здоровье - общество
общество
россия
аллергия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730968151_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_ed0643e9526cc08f722013a5771604ae.jpg
https://ria.ru/20260306/allergiya-2078901865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730968151_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_b3f0385b7647a92489219d1add12e235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, россия, аллергия
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Аллергия
Врач рассказала, у кого чаще всего случается весенняя аллергия

РИА Новости: весенней аллергии чаще всего подвержены дети и подростки

© Pixabay / cencziАллергия
Аллергия - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Pixabay / cenczi
Аллергия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Весенней аллергии чаще всего подвержены люди с генетической предрасположенностью, те, у кого есть астма или аллергический ринит, а также дети и подростки, сообщила РИА Новости врач-терапевт скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
"Весенним аллергиям (поллинозу) чаще подвержены люди с генетической предрасположенностью к аллергиям, если у родителей были аллергии; те, у кого уже есть астма или аллергический ринит; дети и подростки - часто первые симптомы возникают именно в молодом возрасте", - сказала Чистик.
По ее словам, весенняя аллергия обычно начинается в феврале-марте, а в конце апреля – мае у многих аллергиков наблюдаются самые сильные симптомы.
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Врач рассказала, как справиться с аллергией этой весной
6 марта, 04:35
 
Здоровье - ОбществоОбществоРоссияАллергия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала