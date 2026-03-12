Рейтинг@Mail.ru
04:10 12.03.2026
Аферисты стали продавать россиянам "БАДы от всех болезней"
Аферисты стали продавать россиянам "уникальные БАДы от всех болезней", они создают одностраничные сайты, при заказе на которых товар может не прийти, рассказали РИА Новости
Аферисты стали продавать россиянам "БАДы от всех болезней"

РИА Новости: аферисты предлагают якобы уникальные БАДы от всех болезней

Биологически активные добавки (БАД)
Биологически активные добавки (БАД) - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Fotolia / ronstik
Биологически активные добавки (БАД). Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Аферисты стали продавать россиянам "уникальные БАДы от всех болезней", они создают одностраничные сайты, при заказе на которых товар может не прийти, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Описание схемы: после зимы многие испытывают упадок сил и ищут средства поддержки и восстановления организма. Мошенники создают лендинги и ведут агрессивную рекламу в соцсетях, продавая "уникальные БАДы от всех болезней" (от усталости, для иммунитета, для бодрости) по завышенным ценам", - рассказали в "Мошеловке".
"Используются поддельные отзывы "благодарных пациентов" и фото "известных врачей". Товар либо вообще не приходит, либо приходит малоэффективная пустышка", - добавили там.
Целевая группа такой мошеннической схемы - люди, озабоченные своим здоровьем, часто пенсионеры или люди с хронической усталостью. Схема актуальна для марта, поскольку в этом месяце пик авитаминоза и обострение желания "поддержать организм" таблетками.
В "Мошеловке" советуют покупать витамины и БАДы только в аптеках или крупных специализированных онлайн-ритейлерах с хорошей репутацией и перед их покупкой обязательно проконсультироваться с врачом.
"Не верьте обещаниям "вылечить все болезни" одной таблеткой", - заключили в "Мошеловке".
