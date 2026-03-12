Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин рассказал, когда восстановят аэропорты в новых регионах - РИА Новости, 12.03.2026
18:53 12.03.2026
Хуснуллин рассказал, когда восстановят аэропорты в новых регионах
Хуснуллин рассказал, когда восстановят аэропорты в новых регионах - РИА Новости, 12.03.2026
Хуснуллин рассказал, когда восстановят аэропорты в новых регионах
Аэропорты в новых регионах будут восстановлены, как только оперативная обстановка позволит, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 12.03.2026
россия, донецк, мариуполь, марат хуснуллин
Россия, Донецк, Мариуполь, Марат Хуснуллин
Хуснуллин рассказал, когда восстановят аэропорты в новых регионах

Хуснуллин: аэропорты в новых регионах восстановят, когда позволит обстановка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Марат Хуснуллин. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – РИА Новости. Аэропорты в новых регионах будут восстановлены, как только оперативная обстановка позволит, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Если говорить об аэропортах на новых территориях… Как только оперативная обстановка позволит, мы в течение года будем там летать. Нам все понятно, что там нужно делать. Никаких мы там проблем не видим. Быстро восстановим и быстро будем работать на этих аэропортах. Все три, плюс мелитопольский аэропорт - мы, безусловно, в программу включим, я поддерживаю предложение Единой России в этом вопросе", - заявил Хуснуллин на пленарном заседании форума "Единой России" "Есть результат!" по теме ЖКХ и жилищного строительства.
Как прозвучало в ходе пленарного заседания, речь об аэропортах в Донецке, Мариуполе, Мелитополе и Луганске.
Разрушенное здание аэропорта Донецка - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Минтранс планирует начать восстановление аэропортов в новых регионах России
15 декабря 2025, 11:07
 
Россия Донецк Мариуполь Марат Хуснуллин
 
 
