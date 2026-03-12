Хуснуллин рассказал, когда восстановят аэропорты в новых регионах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – РИА Новости. Аэропорты в новых регионах будут восстановлены, как только оперативная обстановка позволит, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Если говорить об аэропортах на новых территориях… Как только оперативная обстановка позволит, мы в течение года будем там летать. Нам все понятно, что там нужно делать. Никаких мы там проблем не видим. Быстро восстановим и быстро будем работать на этих аэропортах. Все три, плюс мелитопольский аэропорт - мы, безусловно, в программу включим, я поддерживаю предложение Единой России в этом вопросе", - заявил Хуснуллин на пленарном заседании форума "Единой России" "Есть результат!" по теме ЖКХ и жилищного строительства.
Как прозвучало в ходе пленарного заседания, речь об аэропортах в Донецке, Мариуполе, Мелитополе и Луганске.
