https://ria.ru/20260312/aeroport-2080147963.html
Аэропорт в Бейруте продолжает принимать и отправлять гражданские рейсы
Аэропорт в Бейруте продолжает принимать и отправлять гражданские рейсы - РИА Новости, 12.03.2026
Аэропорт в Бейруте продолжает принимать и отправлять гражданские рейсы
Международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте продолжает принимать и отправлять гражданские рейсы, несмотря на регулярные удары израильских ВВС по... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:21:00+03:00
2026-03-12T10:21:00+03:00
2026-03-12T10:22:00+03:00
в мире
каир (город)
ларнака (район)
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077501527_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_f442a70a23cbd82e2820ad6e41ac2a38.jpg
https://ria.ru/20260312/beyrut-2080107693.html
каир (город)
ларнака (район)
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077501527_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf8816ecb1825c0d7f55c16f28b17c72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, каир (город), ларнака (район), бейрут, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Каир (город), Ларнака (район), Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аэропорт в Бейруте продолжает принимать и отправлять гражданские рейсы
РИА Новости: аэропорт Бейрута продолжает принимать гражданские рейсы