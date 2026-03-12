Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт в Бейруте продолжает принимать и отправлять гражданские рейсы
10:21 12.03.2026 (обновлено: 10:22 12.03.2026)
Аэропорт в Бейруте продолжает принимать и отправлять гражданские рейсы
2026-03-12T10:21:00+03:00
2026-03-12T10:22:00+03:00
в мире
каир (город)
ларнака (район)
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
каир (город)
ларнака (район)
бейрут
2026
Обстановка в международном аэропорту в Бейруте
Обстановка в международном аэропорту в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Обстановка в международном аэропорту в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 12 мар - РИА Новости. Международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте продолжает принимать и отправлять гражданские рейсы, несмотря на регулярные удары израильских ВВС по ливанской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Аэропорт почти пустой, более 80% регулярных рейсов отменено, однако согласно расписанию на информационном табло регулярные рейсы продолжает осуществлять ливанская авиакомпания МЕА.
За последние два часа приземлились самолеты из Каира и Ларнаки, за их посадкой можно было наблюдать с набережной Бейрута, где ночью израильский БПЛА нанес удар по машинам с людьми, в результате чего 8 человек погибли и 31 получили ранения.
В ближайшие часы ожидается прибытие рейсов из Еревана и Стамбула.
Последствия ударов Израиля по пригороду Бейрута - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Бейруте при ударе по пляжу погибли не менее семи человек
Вчера, 04:32
 
