"Спас Град" рассказал, где нашли тело пропавшего в Звенигороде подростка

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Тело одного из пропавших в Звенигороде подростков обнаружили водолазы в двух километрах от поискового штаба, продолжаются поиски двоих детей, сообщили в отделении национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".