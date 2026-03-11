Рейтинг@Mail.ru
"Спас Град" рассказал, где нашли тело пропавшего в Звенигороде подростка
18:36 11.03.2026 (обновлено: 18:47 11.03.2026)
"Спас Град" рассказал, где нашли тело пропавшего в Звенигороде подростка
"Спас Град" рассказал, где нашли тело пропавшего в Звенигороде подростка
Тело одного из пропавших в Звенигороде подростков обнаружили водолазы в двух километрах от поискового штаба, продолжаются поиски двоих детей, сообщили в... РИА Новости, 11.03.2026
происшествия, звенигород, москва, московская область (подмосковье), центроспас
Происшествия, Звенигород, Москва, Московская область (Подмосковье), Центроспас
"Спас Град" рассказал, где нашли тело пропавшего в Звенигороде подростка

"Спас Град": тело пропавшего в Звенигороде подростка нашли в 2 км от штаба

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПоиски пропавших подростков в Звенигороде
Поиски пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Поиски пропавших подростков в Звенигороде
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Тело одного из пропавших в Звенигороде подростков обнаружили водолазы в двух километрах от поискового штаба, продолжаются поиски двоих детей, сообщили в отделении национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
Ранее в экстренных службах сообщили, что спасатели обнаружили в акватории Москвы-реки тело одного из троих подростков, пропавших пять дней назад в подмосковном Звенигороде.
"Водолазами "Центроспаса" в 15:10 в 2 км от штаба по левому краю обнаружено тело одного ребенка. Поиски продолжаются", - сообщила пресс-служба "Спас Града".
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде. 11 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В МЧС рассказали о поиске детей, пропавших в Звенигороде
ПроисшествияЗвенигородМоскваМосковская область (Подмосковье)Центроспас
 
 
