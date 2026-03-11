https://ria.ru/20260311/zvenigorod-2080042915.html
"Спас Град" рассказал, где нашли тело пропавшего в Звенигороде подростка
"Спас Град" рассказал, где нашли тело пропавшего в Звенигороде подростка
Тело одного из пропавших в Звенигороде подростков обнаружили водолазы в двух километрах от поискового штаба, продолжаются поиски двоих детей, сообщили в... РИА Новости, 11.03.2026
"Спас Град" рассказал, где нашли тело пропавшего в Звенигороде подростка
"Спас Град": тело пропавшего в Звенигороде подростка нашли в 2 км от штаба