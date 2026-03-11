Рейтинг@Mail.ru
Спасатели рассказали об использовании дронов для поиска детей в Звенигороде - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/zvenigorod-2080012429.html
Спасатели рассказали об использовании дронов для поиска детей в Звенигороде
Спасатели рассказали об использовании дронов для поиска детей в Звенигороде - РИА Новости, 11.03.2026
Спасатели рассказали об использовании дронов для поиска детей в Звенигороде
Четыре беспилотных летательных аппарата используются в поисках пропавших пять дней назад подростков в подмосковном Звенигороде, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:51:00+03:00
2026-03-11T16:51:00+03:00
происшествия
звенигород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080015796_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c8be75fac2aae83bace3ef75ecb44b8b.jpg
https://ria.ru/20260311/sk-2080008189.html
звенигород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080015796_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4bf8c5b2ad233e8f165bd3d2060ff1eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, звенигород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Звенигород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели рассказали об использовании дронов для поиска детей в Звенигороде

МЧС: 4 дрона используются в поисках пропавших подростков в Звенигороде

© Фото : МЧС России/MAXПоисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : МЧС России/MAX
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Четыре беспилотных летательных аппарата используются в поисках пропавших пять дней назад подростков в подмосковном Звенигороде, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
МЧС России ранее подтвердило обнаружение тела одного из пропавших детей в акватории Москвы-реки в подмосковном Звенигороде.
"Проведен мониторинг аэролодками от штаба вниз по течению на расстоянии 17 километров. Вместе с этим водолазными группами отрабатывается противоположный берег вниз по течению, а также с помощью шести лодок с камерами бокового обзора проведен мониторинг от штаба вниз по течению на расстояние 14 километров. Кроме того, с воздуха поиск осуществляется вертолетом и четырьмя беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении министерства.
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись.
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
СК сообщил, где нашли одного из пропавших в Звенигороде детей
Вчера, 16:37
 
ПроисшествияЗвенигородРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала