Спасатели рассказали об использовании дронов для поиска детей в Звенигороде
Спасатели рассказали об использовании дронов для поиска детей в Звенигороде
Четыре беспилотных летательных аппарата используются в поисках пропавших пять дней назад подростков в подмосковном Звенигороде, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2026
Спасатели рассказали об использовании дронов для поиска детей в Звенигороде
МЧС: 4 дрона используются в поисках пропавших подростков в Звенигороде