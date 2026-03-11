МЧС подтвердило, что в Звенигороде нашли тело одного из пропавших детей

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. МЧС России подтвердило обнаружение тела одного ребенка в акватории Москвы-реки в подмосковном Звенигороде при поисках пропавших детей.

По данным спасателей, поиск пропавших пять дней назад подростков ведут 130 человек и 46 единиц техники, в том числе плавсредства с эхолотами и авиация.