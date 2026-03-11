Родители пропавших в Звенигороде детей помогают волонтерам

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Родители троих детей, пропавших в Звенигороде, выполняют поисковые задачи совместно с волонтерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".

"Родители очень сильно помогают. Они постоянно находятся на береговой линии, принимают активное участие в поисках, выполняют задачи - участвуют максимально, всем, чем могут, они нам помогают", - рассказали в центре.