К поиску детей, пропавших в Звенигороде, привлекут авиацию

«

"К поиску подростков в Звенигороде будет привлечен легкомоторный самолет SkyLiader 500 для осмотра акватории реки. Водные и пешие группы продолжают работу в прежнем режиме. В настоящий момент борт готовится к вылету", — заявили волонтеры.