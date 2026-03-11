Рейтинг@Mail.ru
К поиску детей, пропавших в Звенигороде, привлекут авиацию
11:00 11.03.2026 (обновлено: 16:20 11.03.2026)
К поиску детей, пропавших в Звенигороде, привлекут авиацию
происшествия, звенигород, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Звенигород, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде. 11 марта 2026
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде. 11 марта 2026
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Для поиска троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, используют самолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
"К поиску подростков в Звенигороде будет привлечен легкомоторный самолет SkyLiader 500 для осмотра акватории реки. Водные и пешие группы продолжают работу в прежнем режиме. В настоящий момент борт готовится к вылету", — заявили волонтеры.
Поиски пропавших подростков в Звенигороде.

Поиски пропавших подростков в Звенигороде.

По данным МЧС, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять и не вернулись. Очевидцы рассказали, что заметили их в районе Москвы-реки. На берегу нашли следы и шапку, которая может принадлежать одному из подростков.
Спасатели и водолазы ищут их ниже по течению, изучают акваторию и дно реки. Волонтеры обследуют берега, патрулируют улицы и опрашивают возможных свидетелей. Им помогают родители пропавших.
Участники операции надеются найти подростков живыми.
Спасатели рассказали подробности о поисках пропавших в Звенигороде детей
ПроисшествияЗвенигородМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
