К поиску детей, пропавших в Звенигороде, привлекут авиацию
К поиску детей, пропавших в Звенигороде, привлекут авиацию
Для поиска троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, используют самолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза... РИА Новости, 11.03.2026
Происшествия, Звенигород, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
К поиску детей, пропавших в Звенигороде, привлекут авиацию
РИА Новости: к поиску пропавших в Звенигороде детей привлекут самолет