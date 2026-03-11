Офтальмолог назвала детскую близорукость бичом нашего времени

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург Татьяна Шилова рассказала, что детская, школьная, подростковая близорукость - это настоящий бич нашего времени.

"Детская, школьная, подростковая близорукость - это настоящий бич нашего времени. Сегодня к моменту завершения школы практически половина выпускников страдает этим заболеванием", - сказала Шилова 360.ru

Она отметила, что рост заболеваемости напрямую зависит от технического прогресса. В числе прочих негативных факторов на зрение влияют малоподвижный образ жизни, высокоуглеводная диета и длительная работа на близком расстоянии от экранов.

"Наша биология столкнулась с совершенно новой средой. Длительная зрительная нагрузка вблизи и катастрофический недостаток дневного солнечного света становятся тем триггером, который массово запускает механизмы развития близорукости. Дети сейчас мало гуляют, а менее двух часов прогулок на улице критически повышает риск запуска миопии", - добавила Шилова.