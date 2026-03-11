Рейтинг@Mail.ru
Офтальмолог назвала детскую близорукость бичом нашего времени - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/zrenie-2080048497.html
Офтальмолог назвала детскую близорукость бичом нашего времени
Офтальмолог назвала детскую близорукость бичом нашего времени - РИА Новости, 11.03.2026
Офтальмолог назвала детскую близорукость бичом нашего времени
Профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург Татьяна Шилова рассказала, что детская, школьная, подростковая близорукость - это настоящий бич нашего... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T19:03:00+03:00
2026-03-11T19:03:00+03:00
здоровье - общество
зрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064239907_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_530ce1c01d6fe059602ddcd90b7e8360.jpg
https://ria.ru/20260311/vrach-2080047853.html
https://ria.ru/20260311/syr-2079842412.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064239907_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b934a00d9ad30954412f075ad543ec3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, зрение
Здоровье - Общество, зрение
Офтальмолог назвала детскую близорукость бичом нашего времени

Офтальмолог Шилова назвала детскую близорукость настоящим бичом нашего времени

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяМосковский городской офтальмологический центр
Московский городской офтальмологический центр - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Московский городской офтальмологический центр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург Татьяна Шилова рассказала, что детская, школьная, подростковая близорукость - это настоящий бич нашего времени.
"Детская, школьная, подростковая близорукость - это настоящий бич нашего времени. Сегодня к моменту завершения школы практически половина выпускников страдает этим заболеванием", - сказала Шилова 360.ru.
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Врач назвала главную причину рака желудка
Вчера, 18:59
Она отметила, что рост заболеваемости напрямую зависит от технического прогресса. В числе прочих негативных факторов на зрение влияют малоподвижный образ жизни, высокоуглеводная диета и длительная работа на близком расстоянии от экранов.
"Наша биология столкнулась с совершенно новой средой. Длительная зрительная нагрузка вблизи и катастрофический недостаток дневного солнечного света становятся тем триггером, который массово запускает механизмы развития близорукости. Дети сейчас мало гуляют, а менее двух часов прогулок на улице критически повышает риск запуска миопии", - добавила Шилова.
Кроме того, офтальмолог подчеркнула, что диета для глаз - это главный миф. Например, близорукость нельзя вылечить черникой или морковью. Однако сбалансированное питание критически важно для здоровья сетчатки и профилактики других опасных заболеваний глаз.
Тарелка с сыром - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть сыр
Вчера, 04:33
 
Здоровье - Обществозрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала