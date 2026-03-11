https://ria.ru/20260311/zrenie-2080048497.html
Офтальмолог назвала детскую близорукость бичом нашего времени
Офтальмолог назвала детскую близорукость бичом нашего времени - РИА Новости, 11.03.2026
Офтальмолог назвала детскую близорукость бичом нашего времени
Профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург Татьяна Шилова рассказала, что детская, школьная, подростковая близорукость - это настоящий бич нашего... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T19:03:00+03:00
2026-03-11T19:03:00+03:00
2026-03-11T19:03:00+03:00
здоровье - общество
зрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064239907_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_530ce1c01d6fe059602ddcd90b7e8360.jpg
https://ria.ru/20260311/vrach-2080047853.html
https://ria.ru/20260311/syr-2079842412.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064239907_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b934a00d9ad30954412f075ad543ec3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, зрение
Здоровье - Общество, зрение
Офтальмолог назвала детскую близорукость бичом нашего времени
Офтальмолог Шилова назвала детскую близорукость настоящим бичом нашего времени
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург Татьяна Шилова рассказала, что детская, школьная, подростковая близорукость - это настоящий бич нашего времени.
"Детская, школьная, подростковая близорукость - это настоящий бич нашего времени. Сегодня к моменту завершения школы практически половина выпускников страдает этим заболеванием", - сказала Шилова 360.ru
.
Она отметила, что рост заболеваемости напрямую зависит от технического прогресса. В числе прочих негативных факторов на зрение влияют малоподвижный образ жизни, высокоуглеводная диета и длительная работа на близком расстоянии от экранов.
"Наша биология столкнулась с совершенно новой средой. Длительная зрительная нагрузка вблизи и катастрофический недостаток дневного солнечного света становятся тем триггером, который массово запускает механизмы развития близорукости. Дети сейчас мало гуляют, а менее двух часов прогулок на улице критически повышает риск запуска миопии", - добавила Шилова.
Кроме того, офтальмолог подчеркнула, что диета для глаз - это главный миф. Например, близорукость нельзя вылечить черникой или морковью. Однако сбалансированное питание критически важно для здоровья сетчатки и профилактики других опасных заболеваний глаз.