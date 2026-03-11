В ЦБ рассказали, где хранится золото международных резервов

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Все золото международных резервов России находится в хранилищах ЦБ на территории страны, заявил начальник Главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов в интервью порталу Все золото международных резервов России находится в хранилищах ЦБ на территории страны, заявил начальник Главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов в интервью порталу NEWS.ru

Ранее ЦБ Российской Федерации сообщал, что стоимость золота в резервах за январь 2026 года выросла на 23,3 процента — до 402,706 миллиарда долларов на 1 февраля с 326,537 миллиарда долларов на 1 января. При этом в физическом выражении запасы монетарного золота в международных резервах России за январь 2026 года снизились на 0,4 процента (9,33 тонны) и на 1 февраля составляли 74,5 миллиона унций (2317,21 тонны).

"Рекордный рост стоимости золотых резервов в 2025-м связан исключительно с динамикой мировых цен на золото. Физический же объем запасов оставался практически стабильным. <...> Все золото международных резервов хранится в хранилищах ЦБ на территории России", — сказал он.

Марданов подчеркнул, что незначительные колебания физического объема золота связаны с плановыми операциями ЦБ на внутреннем рынке.