Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ рассказали, где хранится золото международных резервов - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 11.03.2026 (обновлено: 14:15 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/zoloto-2079941491.html
В ЦБ рассказали, где хранится золото международных резервов
В ЦБ рассказали, где хранится золото международных резервов - РИА Новости, 11.03.2026
В ЦБ рассказали, где хранится золото международных резервов
Все золото международных резервов России находится в хранилищах ЦБ на территории страны, заявил начальник Главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:20:00+03:00
2026-03-11T14:15:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_cd114591fd0e058ae72bc20ee7671777.jpg
https://ria.ru/20260206/rezervy-2072729034.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5fa2c3ebe8c9364753eb84a3a041132a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали, где хранится золото международных резервов

Марданов: золото международных резервов РФ находится в хранилищах ЦБ

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Слитки золота. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Все золото международных резервов России находится в хранилищах ЦБ на территории страны, заявил начальник Главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов в интервью порталу NEWS.ru.
Ранее ЦБ Российской Федерации сообщал, что стоимость золота в резервах за январь 2026 года выросла на 23,3 процента — до 402,706 миллиарда долларов на 1 февраля с 326,537 миллиарда долларов на 1 января. При этом в физическом выражении запасы монетарного золота в международных резервах России за январь 2026 года снизились на 0,4 процента (9,33 тонны) и на 1 февраля составляли 74,5 миллиона унций (2317,21 тонны).
"Рекордный рост стоимости золотых резервов в 2025-м связан исключительно с динамикой мировых цен на золото. Физический же объем запасов оставался практически стабильным. <...> Все золото международных резервов хранится в хранилищах ЦБ на территории России", — сказал он.
Марданов подчеркнул, что незначительные колебания физического объема золота связаны с плановыми операциями ЦБ на внутреннем рынке.
Он добавил, что доля золота в структуре резервов в настоящее время превышает 43 процента, а детальная информация о географии размещения других компонентов ЗВР не раскрывается в целях финансовой безопасности.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Международные резервы России выросли на 10,4 процента за январь
6 февраля, 16:12
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала