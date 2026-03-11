Рейтинг@Mail.ru
Экс-жена Березовского продает дом, в котором умер олигарх
02:11 11.03.2026
Экс-жена Березовского продает дом, в котором умер олигарх
Экс-жена Березовского продает дом, в котором умер олигарх
Экс-жена Березовского продает дом, в котором умер олигарх
Галина Бешарова, бывшая жена олигарха Бориса Березовского, выставила на продажу особняк в пригороде Лондона, в котором в 2013 году тот был найден мертвым
2026-03-11T02:11:00+03:00
2026-03-11T02:11:00+03:00
в мире
беркшир
лондон
борис березовский
беркшир
лондон
в мире, беркшир, лондон, борис березовский
В мире, Беркшир, Лондон, Борис Березовский
Экс-жена Березовского продает дом, в котором умер олигарх

Экс-жена Березовского продает дом, где умер олигарх, за 27 миллионов долларов

Галина Бешарова
Галина Бешарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Галина Бешарова. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Галина Бешарова, бывшая жена олигарха Бориса Березовского, выставила на продажу особняк в пригороде Лондона, в котором в 2013 году тот был найден мертвым, выяснило РИА Новости.
Особняк Swan Lake ("Лебединое озеро") в городке Аскот в графстве Беркшир уже выставлялся на продажу в 2017 году. Тогда цена не указывалась, а сообщений о продаже не поступало.
Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, Бешарова по-прежнему является собственником дома.
Как выяснило РИА Новости, объявления о продаже дома вновь появились в декабре 2025 года. Они размещены на сайте Zoopla, а также на сайте агентства по продаже элитной недвижимости Sotheby"s International Realty.
В объявлениях указана цена 20 миллионов фунтов стерлингов (27 миллионов долларов).
В доме девять спален и 12 ванных комнат. Площадь участка – 25 акров (около восьми гектаров). Судя по всему, с 2017 года в доме была проведена перепланировка – тогда в нем было восемь спален и семь ванных комнат.
Помимо спален, в особняке есть вестибюль, зал для приемов, гостиная с открытым камином, столовая с выходом на террасу, кухня, кабинет, зал для бильярда, спа-центр, тренажерный зал, сауна, баня, джакузи и раздевалки. На территории имеется дом для гостей и прислуги, зимний сад и теннисный корт. Сама территория обустроена ландшафтными дизайнерами и окружена двумя озерами с лебедями.
Как говорится в описании на сайте Sotheby"s, ранее дом был частью королевского поместья и в XIX веке использовался в качестве охотничьего домика.
В 2019 году Бешарова через свою британскую компанию Avon Family Limited заложила особняк ипотечному агентству West One Loan. В документах Avon Family Limited сумма залога не уточняется. В том же году Бешарова продала свой дом в Лондоне за 8 миллионов фунтов.
Березовский был найден мертвым в особняке Swan Lake 23 марта 2013 года.
В миреБеркширЛондонБорис Березовский
 
 
