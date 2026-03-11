Экс-жена Березовского продает дом, в котором умер олигарх

ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Галина Бешарова, бывшая жена олигарха Бориса Березовского, выставила на продажу особняк в пригороде Лондона, в котором в 2013 году тот был найден мертвым, выяснило РИА Новости.

Особняк Swan Lake ("Лебединое озеро") в городке Аскот в графстве Беркшир уже выставлялся на продажу в 2017 году. Тогда цена не указывалась, а сообщений о продаже не поступало.

Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, Бешарова по-прежнему является собственником дома.

Как выяснило РИА Новости, объявления о продаже дома вновь появились в декабре 2025 года. Они размещены на сайте Zoopla, а также на сайте агентства по продаже элитной недвижимости Sotheby"s International Realty.

В объявлениях указана цена 20 миллионов фунтов стерлингов (27 миллионов долларов).

В доме девять спален и 12 ванных комнат. Площадь участка – 25 акров (около восьми гектаров). Судя по всему, с 2017 года в доме была проведена перепланировка – тогда в нем было восемь спален и семь ванных комнат.

Помимо спален, в особняке есть вестибюль, зал для приемов, гостиная с открытым камином, столовая с выходом на террасу, кухня, кабинет, зал для бильярда, спа-центр, тренажерный зал, сауна, баня, джакузи и раздевалки. На территории имеется дом для гостей и прислуги, зимний сад и теннисный корт. Сама территория обустроена ландшафтными дизайнерами и окружена двумя озерами с лебедями.

Как говорится в описании на сайте Sotheby"s, ранее дом был частью королевского поместья и в XIX веке использовался в качестве охотничьего домика.

В 2019 году Бешарова через свою британскую компанию Avon Family Limited заложила особняк ипотечному агентству West One Loan. В документах Avon Family Limited сумма залога не уточняется. В том же году Бешарова продала свой дом в Лондоне за 8 миллионов фунтов.