https://ria.ru/20260311/zhaloba-2080036902.html
Защита Гуфа обжаловала приговор артисту по делу о самоуправстве
Защита Гуфа обжаловала приговор артисту по делу о самоуправстве - РИА Новости, 11.03.2026
Защита Гуфа обжаловала приговор артисту по делу о самоуправстве
Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу по делу о самоуправстве поступила в Наро-Фоминский городской суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:10:00+03:00
2026-03-11T18:10:00+03:00
2026-03-11T18:10:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067835097_438:155:2573:1356_1920x0_80_0_0_ee9409f24bc0df0762e9970663bc6d4f.jpg
https://ria.ru/20260227/guf-2077201223.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067835097_342:0:2573:1674_1920x0_80_0_0_e48b54218f6e3888406e9ecddbd2fd37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Защита Гуфа обжаловала приговор артисту по делу о самоуправстве
РИА Новости: апелляционная жалоба на приговор Гуфу поступила в суд
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу по делу о самоуправстве поступила в Наро-Фоминский городской суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
В феврале суд приговорил рэпера и его знакомого Геворка Саруханяна к году условно за самоуправство.
"Жалоба поступила", - уточнили в суде.