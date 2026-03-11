Рейтинг@Mail.ru
Защита Гуфа обжаловала приговор артисту по делу о самоуправстве - РИА Новости, 11.03.2026
18:10 11.03.2026
Защита Гуфа обжаловала приговор артисту по делу о самоуправстве
Защита Гуфа обжаловала приговор артисту по делу о самоуправстве - РИА Новости, 11.03.2026
Защита Гуфа обжаловала приговор артисту по делу о самоуправстве
Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу по делу о самоуправстве поступила в Наро-Фоминский городской суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 11.03.2026
https://ria.ru/20260227/guf-2077201223.html
москва
2026
Новости
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Защита Гуфа обжаловала приговор артисту по делу о самоуправстве

РИА Новости: апелляционная жалоба на приговор Гуфу поступила в суд

Рэп-исполнитель Алексей Долматов (Guf)
Рэп-исполнитель Алексей Долматов (Guf) - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рэп-исполнитель Алексей Долматов (Guf). Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу по делу о самоуправстве поступила в Наро-Фоминский городской суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
В феврале суд приговорил рэпера и его знакомого Геворка Саруханяна к году условно за самоуправство.
"Жалоба поступила", - уточнили в суде.
Гуф оплатил долги по штрафам ГИБДД
27 февраля, 15:52
Гуф оплатил долги по штрафам ГИБДД
27 февраля, 15:52
 
